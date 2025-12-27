Η Σίντνεϊ Σουίνι τονίζει ότι επιλέγει ρόλους με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, δηλώνοντας στο BBC πως θέλει να συμμετέχει σε ταινίες που «θα έχουν αντίκτυπο και, ιδανικά, θα σώζουν ζωές». Με αφορμή τη νέα της ταινία The Housemaid, η 28χρονη ηθοποιός μιλά για τη δύναμη του κινηματογράφου να ανοίγει δύσκολες αλλά αναγκαίες συζητήσεις, όπως εκείνη της ενδοοικογενειακής βίας.

Η Σουίνι χαρακτηρίζει το φαινόμενο «ιδιαίτερα διαδεδομένο» και υπογραμμίζει ότι προσεγγίζει τέτοιους ρόλους με «μεγάλη προσοχή». Όπως σημειώνει, είναι κρίσιμο ακόμη και οι εμπορικές παραγωγές να τολμούν να αγγίζουν βαριά κοινωνικά ζητήματα.

Στο The Housemaid, βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της Freida McFadden, υποδύεται τη Millie Calloway, σε μια ιστορία γεμάτη ψυχολογική ένταση και ανατροπές. «Είμαι τεράστια φαν του βιβλίου. Λατρεύω τις σύνθετες, σκοτεινές και ανατρεπτικές ιστορίες. Αυτό το πρότζεκτ ήταν όνειρο», αναφέρει.

Δίπλα της πρωταγωνιστούν η Amanda Seyfried και ο Brandon Sklenar. Η Seyfried επισημαίνει ότι ο ρόλος της απαιτεί απόλυτο ρεαλισμό, καθώς η ταινία πραγματεύεται ψυχική ασθένεια και κακοποίηση, στοιχεία που πρέπει να αποτυπώνονται χωρίς ωραιοποίηση.

Το φιλμ έχει συγκριθεί με κλασικά ψυχολογικά θρίλερ των ’90s, όπως τα Fatal Attraction και The Hand That Rocks the Cradle, αλλά με σύγχρονη ματιά στην ψυχολογική και σωματική βία. Ο σκηνοθέτης Paul Feig δηλώνει ότι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική κακοποίηση και αποκάλυψε πως η ταινία διαθέτει διαφορετικό τέλος από το βιβλίο.

Η ταινία έλαβε θετικές κριτικές, με τον Guardian να της απονέμει τέσσερα αστέρια, ενώ άνοιξε με εισπράξεις 19 εκατ. δολαρίων στη Βόρεια Αμερική. Η επιτυχία αυτή επαναφέρει τη Σουίνι στο προσκήνιο, μετά από μια περίοδο έντονων συζητήσεων γύρω από την καριέρα της.

Με πληροφορίες από bbc.com και theguardian.com