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Για χρόνια η ιστορία της Μέγκαν Μπάρι παρουσιαζόταν ως ένα συγκινητικό παράδειγμα θάρρους και αλληλεγγύης. Μια έφηβη που, ενώ έδινε τη δική της μάχη με έναν υποτιθέμενο όγκο στον εγκέφαλο, αποφάσισε να δημιουργήσει μια φιλανθρωπική οργάνωση για να χαρίζει χαμόγελα σε σοβαρά άρρωστα παιδιά.

Σήμερα, η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από το ντοκιμαντέρ του BBC «The Mother of All Cons», το οποίο εξετάζει πώς μια ιστορία που συγκίνησε τη Βρετανία μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα φιλανθρωπικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών.

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What happened to girl who faked brain tumour to fool celebrities into donating £400k for Disney trips https://t.co/GVwuEFG4b7 pic.twitter.com/IG709PxYD8 — LADbible (@ladbible) June 4, 2026

Η δημιουργία του «Believe in Magic»

Το 2012 η Μέγκαν Μπάρι και η μητέρα της, Τζιν Ο’ Μπράιαν, ίδρυσαν τη φιλανθρωπική οργάνωση «Believe in Magic», υποστηρίζοντας ότι η έμπνευση προήλθε από τη δική της μάχη με όγκο στον εγκέφαλο.

Η οργάνωση γνώρισε γρήγορα μεγάλη επιτυχία, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και εμπειρίες για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, από επισκέψεις στη Disneyland μέχρι ειδικές εκδηλώσεις και συναντήσεις με διάσημα πρόσωπα. Η δράση της συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού και προσέλκυσε σημαντικούς υποστηρικτές.

Η στήριξη από διασημότητες και πολιτικούς

Ανάμεσα στους πιο γνωστούς υποστηρικτές της οργάνωσης ήταν το συγκρότημα One Direction, τα μέλη του οποίου συμμετείχαν σε δράσεις συγκέντρωσης χρημάτων και προώθησαν δημόσια το έργο της.

Η υπόθεση είχε συγκινήσει ακόμη και τον David Cameron, ο οποίος είχε επαινέσει δημόσια τη Μέγκαν για τη φερόμενη προσφορά της προς άλλα παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι πρώτες υποψίες

Οι αμφιβολίες άρχισαν να εμφανίζονται όταν η οργάνωση ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης περίπου 120.000 λιρών για μια υποτιθέμενη επείγουσα θεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Γονείς παιδιών με πραγματικές σοβαρές ασθένειες παρατήρησαν ασυνέπειες στις περιγραφές της κατάστασης της Μέγκαν και άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν αργότερα, ιδιωτικός ερευνητής διαπίστωσε ότι η Μέγκαν και η μητέρα της βρίσκονταν σε θεματικό πάρκο της Disney και όχι σε νοσοκομείο, όπως υποστήριζαν.

Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης οικονομικές ασάφειες, με σημαντικά ποσά να μην μπορούν να δικαιολογηθούν λογιστικά, γεγονός που οδήγησε τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν και να εξετάσουν τη λειτουργία της φιλανθρωπικής οργάνωσης.

Ο θάνατος της Μέγκαν και οι αποκαλύψεις

Η Μέγκαν πέθανε το 2018 σε ηλικία μόλις 23 ετών. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε κάτι που προκάλεσε σοκ στη βρετανική κοινή γνώμη: δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δείχνουν ότι είχε ποτέ όγκο στον εγκέφαλο.

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Σύμφωνα με τα πορίσματα που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ και σε βρετανικά δημοσιεύματα, ο εγκέφαλός της ήταν μορφολογικά φυσιολογικός, ενώ ο θάνατός της αποδόθηκε σε καρδιακή αρρυθμία που συνδέθηκε με λιπώδη νόσο του ήπατος και όχι με καρκίνο.

Οι υποψίες για σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου

Αργότερα, επανεξέταση της υπόθεσης από κοινωνικές υπηρεσίες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις κατασκευασμένης ή προκλητής ασθένειας, μιας κατάστασης που συχνά συνδέεται με το λεγόμενο σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου. Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, η Μέγκαν ενδέχεται να υπήρξε θύμα και όχι η βασική οργανώτρια της απάτης.

Τι υποστηρίζει η μητέρα της

Η Τζιν Ο’ Μπράιαν έχει αρνηθεί κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό ότι προκάλεσε βλάβη στην κόρη της ή ότι εξαπάτησε σκόπιμα το κοινό.

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Σε δημόσια δήλωσή της ανέφερε: «Αγαπούσα και φρόντιζα την κόρη μου. Η υπόνοια ότι θα μπορούσα να της έχω προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη είναι απολύτως αποκρουστική».

Η φιλανθρωπική οργάνωση «Believe in Magic» έπαψε να λειτουργεί οριστικά το 2020, όμως η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Βρετανία, καθώς παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το πώς μια ιστορία που συγκέντρωσε τη στήριξη χιλιάδων ανθρώπων και διάσημων προσωπικοτήτων κατάφερε να παραμείνει για χρόνια χωρίς να αμφισβητηθεί.

Με πληροφορίες από womanandhome.com,bbc.co.ukg,tv.apple.com

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