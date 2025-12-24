Εξτρεμιστικά κινήματα αξιοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για να αναδημιουργήσουν τις φωνές και τις ομιλίες εμβληματικών προσώπων του ιδεολογικού τους χώρου, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι η πρακτική αυτή συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξή τους.

«Η υιοθέτηση εργαλείων μετάφρασης με τεχνητή νοημοσύνη από τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις συνιστά μια σημαντική εξέλιξη στις ψηφιακές στρατηγικές προπαγάνδας», δήλωσε ο Λούκας Γουέμπερ, ανώτερος αναλυτής απειλών στον οργανισμό Tech Against Terrorism και ερευνητικός συνεργάτης στο Soufan Center.

Παλαιότερα οι οργανώσεις αυτές βασίζονταν σε πραγματικούς επαγγελματίες μεταφραστές ή σε στοιχειώδη εργαλεία μηχανικής μετάφρασης, τα οποία συχνά υστερούσαν ως προς την ακρίβεια της γλώσσας και τις υφολογικές αποχρώσεις. «Σήμερα, με την άνοδο των προηγμένων εργαλείων γενετικής AI, είναι σε θέση να παράγουν ομαλές, συμφραζόμενες μεταφράσεις που διατηρούν τον τόνο, το συναίσθημα και την ιδεολογική ένταση σε πολλές γλώσσες», σημείωσε.

Ένα φαινόμενο πολυγλωσσικό και παγκόσμιο

Όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του Guardian, στον νεοναζιστικό ακροδεξιό χώρο, η χρήση λογισμικού κλωνοποίησης φωνής έχει ήδη λάβει ιδιαίτερα εκτεταμένες διαστάσεις. Αρκετές αγγλόφωνες εκδοχές ομιλιών του Αδόλφου Χίτλερ έχουν συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το X, το Instagram, το TikTok και άλλες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Global Network on Extremism and Technology (GNet), δημιουργοί εξτρεμιστικού περιεχομένου στρέφονται σε υπηρεσίες κλωνοποίησης φωνής -συγκεκριμένα στην πλατφόρμα ElevenLabs-, τις οποίες «τροφοδοτούν» αρχειακές ομιλίες από την περίοδο του Τρίτου Ράιχ. Παράλληλα, κάποιες άλλες ομάδες νεοναζιστών χρησιμοποιπυν τα συγκεκριμένα εργαλεία προκειμένου να διαδόσουν πιο «επικαιροποιημένες» εκδοχές της εξαιρετικά βίαιης ρητορικής τους.

Αντίστοιχα, τζιχαντιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις εργαλειοποιούν την AI για τη μετάφραση εξτρεμιστικών δογμάτων από τα αραβικά σε πολυγλωσσικό, εύκολα κατανοητό περιεχόμενο.

Μέχρι στιγμής, όχι μόνο το Ισλαμικό Κράτος αλλά και εξτρεμιστικές ομάδες σε όλο το ιδεολογικό φάσμα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν δωρεάν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως το chatbot της OpenAI, ChatGPT, για να ενισχύσουν τη συνολική τους δραστηριότητα.

Με πληροφορίες από The Guardian