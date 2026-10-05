14 Οκτωβρίου 2015: Αφαίρεση των κεράτων των ρινόκερων στο Askari Game Lodge, με σκοπό την προστασία τους από τους λαθροθήρες. H Άλεξ Κρόφορντ από το Sky News, που καλύπτει το γεγονός.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Βρετανίδα ανταποκρίτρια του Sky News, Άλεξ Κρόφορντ, είδε τον λογαριασμό της στην πλατφόρμα X να αποκλείεται, εν μέσω ευρύτερης εκστρατείας καταστολής από τις τουρκικές αρχές.

Η οργάνωση IFÖD καταγγέλλει ένα πρωτοφανές κύμα ψηφιακής λογοκρισίας, επισημαίνοντας ότι τον Σεπτέμβριο περιορίστηκε η πρόσβαση σε τουλάχιστον 1.275 λογαριασμούς χρηστών.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ερντογάν διεξάγει εκστρατεία κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ παράλληλα στοχοποιεί δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς φορείς με αφορμές περί εθνικής ασφάλειας και δημόσιας αιδούς.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, οι αρχές διέταξαν πρόσφατα το κλείσιμο του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού ιστότοπου T24, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και διεθνείς οργανισμούς.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αποκλείστηκε από την πρόσβαση στον λογαριασμό X, η Βρετανίδα ανταποκρίτρια του Sky News στην Τουρκία Άλεξ Κρόφορντ, όπως ανέφερε η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας την οποία οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφει ως «κύμα λογοκρισίας που έχει γίνει τσουνάμι».

Η Κρόφορντ τόνισε ότι έλαβε δύο ειδοποιήσεις, η μία σήμερα, πριν ο λογαριασμός της καταστεί μη προσβάσιμος. Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο «θα αμφισβητήσει (την απόφαση), κατ’ αρχήν», δήλωσε.

Advertisement

Advertisement

Ο λογαριασμός της Βρετανίδας δημοσιογράφου ήταν μεταξύ εκείνων που έγιναν στόχος τον Σεπτέμβριο από τη δικαιοσύνη σε έρευνα «για προσβολή δημόσιας αιδούς», σύμφωνα με την οργάνωση IFÖD (Ένωση για την Ελευθερία της Έκφρασης).

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, η ισλαμιστική-συντηρητική κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεξάγει μια ευρεία εκστρατεία καταστολής κατά συλλόγων, οργανώσεων και ενώσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με την ονομασία: «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής».

Σύμφωνα με την IFÖD, τουλάχιστον 1.275 λογαριασμοί στην πλατφόρμα X κατέστησαν μη προσβάσιμοι τον Σεπτέμβριο. «Ο αριθμός των λογαριασμών που μπλοκαρίστηκαν σε έναν μόνο μήνα έχει ξεπεράσει το σύνολο ολόκληρου του προηγούμενου έτους», τόνισε η IFÖD στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, καταγγέλλοντας μια «ψηφιακή απομόνωση».

Συνολικά 995 λογαριασμοί στο Χ είχαν ήδη αποκλειστεί το 2025, μια χρονιά που σημαδεύτηκε από τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, που πυροδότησε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που είχε βιώσει η Τουρκία εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Πολλοί άλλοι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης έχουν συλληφθεί από το 2024, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Μερσίνης για φερόμενη ως διαφθορά την περασμένη εβδομάδα.

Η τρέχουσα εκστρατεία καταστολής των αρχών εκτείνεται πέρα και από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Advertisement

«Ο αποκλεισμός έχει εξαπλωθεί σε ένα πολύ ευρύ φάσμα φορέων» – σε δημοσιογράφους και ποικίλα μέσα ενημέρωσης, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γυναικείες οργανώσεις, ακαδημαϊκούς, οικονομολόγους και πολιτικούς και θρησκευτικούς κύκλους – πρόσθεσε η IFÖD. «Το κύμα λογοκρισίας έχει γίνει τσουνάμι», ανέφερε.

Η Ένωση τονίζει ότι και άλλοι λογαριασμοί έχουν λογοκριθεί για φερόμενη ως «παραπληροφόρηση», «υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας», «χειραγώγηση» ή φιλοϊσραηλινή προπαγάνδα.

Την περασμένη Τετάρτη, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού ιστότοπου T24, κατηγορώντας τον ότι δημοσίευσε 118 άρθρα «προπαγάνδας ΛΟΑΤΚΙ+» μέσα σε ένα χρόνο.

Advertisement

Η Μπουσέ Σογκουτλού, συντάκτρια στο τμήμα διεθνών ειδήσεων του T24, χαρακτήρισε στο Γαλλικό Πρακτορείο το κλείσιμο «επίθεση στην ίδια τη δημοσιογραφική δραστηριότητα».

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ εκστρατεία της, παρά τις διαμαρτυρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών διεθνών ΜΚΟ.

«Ένα κράτος δεν μπορεί να κυβερνάται με αυτόν τον τρόπο», διαμαρτυρήθηκε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ. «Ποτέ δεν υποταχθήκαμε σε αυτή την καταστολή, σε αυτή την αυταρχική νοοτροπία και ποτέ δεν θα υποταχθούμε ποτέ», είπε.

Advertisement