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Σοβαρή αποκάλυψη στην HuffPost και την δημοσιογράφο Αναστασία Κολυβά του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη, για την Ιμβρο. Όπως δήλωσε σε αποκλειστική του συνέντευξη, παρατηρείται τις τελευταίες ώρες έντονη κινητοποίηση τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί, με έντονο το ελληνικό στοιχείο, ελληνικό σχολείο και γενέτειρα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Η πληροφορία που, όπως λέει, έφθασε τις τελευταίες ώρες στα χέρια του και αποτελεί το σοβαρότερο μήνυμα νεών τουρκικών κινήσεων στην περιοχή.

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Ο ίδιος κάνει λόγο για μια εξέλιξη που χρήζει άμεσης διερεύνησης από την Αθήνα και τις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία στο νησί συνιστά προβολή ισχύος της Άγκυρας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, ενώ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα θα καταθέσει νέα παρέμβαση κοινοβουλευτικού ελέγχου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, στη συνέντευξη αναφέρεται στις διώξεις των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία, στις ευθύνες που αποδίδει στο καθεστώς Τζολάνι και στην Τουρκία, καθώς και στις καταγγελίες των Ελλήνων αλιέων για τη δράση τουρκικών αλιευτικών σκαφών στο Αιγαίο.

«Ισχυρή στρατιωτική κινητοποίηση στην Ίμβρο»

Ο Νικόλας Φαραντούρης αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που -όπως είπε- έχει λάβει τόσο ο ίδιος όσο και συνάδελφοί του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρατηρείται τις τελευταίες ώρες έντονη κινητοποίηση τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ίμβρο.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα νησί με ιδιαίτερη ιστορική και εθνική σημασία για τον Ελληνισμό, το οποίο περιήλθε στην Τουρκία μετά τη Συνθήκη της Λοζάνης, ενώ το καθεστώς του προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις.

«Αυτό συνιστά προβολή ισχύος και πρέπει να τύχει απολύτου προσοχής από την Αθήνα», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει επίσημη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω νέας ερώτησης προς την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας.

Ο ευρωβουλευτής συνέδεσε μάλιστα την εξέλιξη αυτή με την ελληνική κοινότητα της Ίμβρου, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια, μετά την επαναλειτουργία των ελληνικών σχολείων και τις προσπάθειες της ομογένειας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αρκετές οικογένειες επέστρεψαν στο νησί.

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«Η Τουρκία στηρίζει πολιτικά και στρατιωτικά τον Τζολάνι»

Στην αρχή της άκρως ενδιαφέρουσας συνέντευξης ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι πίσω από το καθεστώς του Αχμέντ αλ Σαράα (Τζολάνι) βρίσκεται η Τουρκία.

Όπως είπε, η Άγκυρα παρέχει στρατιωτική, πολιτική, οικονομική και γεωπολιτική στήριξη στη νέα ηγεσία της Δαμασκού, χαρακτηρίζοντας τον Τζολάνι «μπροστινό» της Τουρκίας στην περιοχή.

Παράλληλα επέκρινε τη στάση της Δύσης, σημειώνοντας ότι ο άλλοτε καταζητούμενος εξτρεμιστής εμφανίζεται πλέον στις δυτικές πρωτεύουσες ως συνομιλητής, ενώ -όπως υποστήριξε- συνεχίζονται οι διώξεις εις βάρος θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων.

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Καταγγελίες για διώξεις των Ελληνορθοδόξων

Ο ευρωβουλευτής υπενθύμισε ότι τον Μάρτιο του 2025 επισκέφθηκε προσωπικά τη Συρία, όπου συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄ και εκπροσώπους των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων.

Υποστήριξε ότι σήμερα οι χριστιανικοί πληθυσμοί βιώνουν ένα κλίμα διαρκούς ανασφάλειας, κάνοντας λόγο για συλλήψεις, εκτοπίσεις, απειλές, επιθέσεις και βίαιες εισβολές σε κατοικίες.

Κατά τον ίδιο, στόχος είναι ο σταδιακός εκτοπισμός των ιστορικών χριστιανικών κοινοτήτων από τις πατρογονικές τους εστίες, ενώ αντίστοιχες πιέσεις δέχονται και άλλες κοινότητες, όπως οι Αλαουίτες, οι Ισμαηλίτες, οι Δρούζοι και οι Κούρδοι.

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Νέα παρέμβαση στις Βρυξέλλες

Ο Νικόλας Φαραντούρης γνωστοποίησε ότι έχει ήδη καταθέσει τέσσερις παρεμβάσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξελίξεις στη Συρία.

Με τη νέα του πρωτοβουλία ζητά να τεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε οικονομική ή πολιτική στήριξη προς τη Δαμασκό ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίζει τις σχέσεις της με το καθεστώς χωρίς σαφείς όρους και χωρίς να απαιτεί τον τερματισμό των διώξεων», υποστήριξε.

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Καταγγελίες για “αφελληνισμό” του Αιγαίου μέσω της αλιείας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αλιείς.

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Μετά από συναντήσεις που πραγματοποίησε σε διάφορα νησιά του Αιγαίου αλλά και με την Πανελλήνια Ένωση Αλιέων, υποστήριξε ότι μεγάλα τουρκικά αλιευτικά σκάφη δραστηριοποιούνται πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές, εκτοπίζοντας τους Έλληνες ψαράδες.

Όπως ανέφερε, το φαινόμενο δεν πλήττει μόνο το εισόδημα των αλιέων, αλλά δημιουργεί και σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα στα ακριτικά νησιά, καθώς ολοένα και περισσότερες οικογένειες εγκαταλείπουν το επάγγελμα.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερωθεί ποιες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού που απαγορεύει την εισαγωγή παράνομων αλιευμάτων από τρίτες χώρες.

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«Τα εθνικά ζητήματα επηρεάζουν την καθημερινότητα»

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν είναι αποκομμένα από την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Όπως ανέφερε, η προστασία των θαλάσσιων ζωνών, των ενεργειακών διασυνδέσεων, των ακριτικών περιοχών και της ελληνικής αλιείας επηρεάζει άμεσα την οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και το εισόδημα των πολιτών.

Κλείνοντας, κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν με πνεύμα εθνικής συνεννόησης τις προκλήσεις που, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενόψει και των νέων πρωτοβουλιών για το Κυπριακό.