Η τροχαία της Ιαπωνίας πήγε τους ελέγχους σε άλλο επίπεδο, αφαιρώντας το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου από σχεδόν 900 οδηγούς, αφού συνελήφθησαν να κάνουν ποδήλατο υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι αρχές έκριναν ότι οι παραβάτες ήταν «πιθανό να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο κατά την οδήγηση αυτοκινήτου».

Ο αριθμός των διπλωμάτων που έχουν ανασταλεί από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε απότομα σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς η Ιαπωνία επέβαλε νέους νόμους περί οδικής κυκλοφορίας με αυστηρότερες κυρώσεις στους ποδηλάτες.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όσοι κάνουν ποδήλατο υπό την επήρεια αλκοόλ μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών ή μέγιστο πρόστιμο 500.000 γιεν (περίπου 2.700 ευρώ).

Ενδέχεται, μάλιστα, να επιβληθούν κυρώσεις σε άτομα που προσφέρουν αλκοόλ σε ποδηλάτες ή προσφέρουν ποδήλατα σε κάποιον που ενδέχεται να τα οδηγεί μεθυσμένος.

Το αλκοόλ θεωρείται εδώ και χιλιάδες χρόνια μέρος της κοινωνικής κουλτούρας στην Ιαπωνία, όπου ακόμη και επιχειρηματικές συμφωνίες ή άλλα δύσκολα ζητήματα συζητούνται πάνω από ποτήρια μπύρας και σάκε.