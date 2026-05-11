Στην πολιτεία Ταμίλ Ναντού της νότιας Ινδίας, ένας απροσδόκητος πολιτικός νικητής έχει προκαλέσει αίσθηση, αμφισβητώντας τις παραδοσιακές ισορροπίες εξουσίας. Ο Μαχάρ Μπαντουρουντίν, ιδιοκτήτης κρεοπωλείου και πρωτοεμφανιζόμενος στην πολιτική, εξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Μαδουρά με διαφορά άνω των 19.000 ψήφων, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν αουτσάιντερ απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Ο Μπαντουρουντίν κατέβηκε υποψήφιος με το κόμμα TVK, το οποίο ηγείται ο δημοφιλής ηθοποιός και πολιτικός, Τσαντρασέκαρ Τζόζεφ Βιτζάι. Στην ίδια περιφέρεια, οι αντίπαλοί του προέρχονταν από τα δύο κυρίαρχα κόμματα της πολιτείας και διέθεταν σημαντική πολιτική ισχύ, εμπειρία και υψηλού προφίλ υποστήριξη.

Reel name : V.S.Mustafa‼️ pic.twitter.com/8XruWoTRiF — Hari (@hari_noty) May 11, 2026

Παρά ταύτα, το TVK κατάφερε να καταγράψει μια εντυπωσιακή εκλογική επίδοση, κερδίζοντας συνολικά 108 έδρες και πλησιάζοντας την πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη δυναμική παρουσία του κόμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην οργανωμένη ψηφιακή του εκστρατεία.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η καμπάνια του TVK βασίστηκε κυρίως σε ένα εκτεταμένο δίκτυο υποστηρικτών στο διαδίκτυο, οι οποίοι μετέτρεπαν τις ομιλίες και τις δημόσιες εμφανίσεις του Βιτζάι σε σύντομα βίντεο και τα διέδιδαν μαζικά μέσω πλατφορμών όπως το YouTube, το Instagram και το WhatsApp. Η στρατηγική αυτή φαίνεται πως επηρέασε ιδιαίτερα νεότερους ψηφοφόρους, οι οποίοι αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι της εκλογικής βάσης.

Ο ίδιος ο Βιτζάι, αν και ιδιαίτερα δημοφιλής λόγω της κινηματογραφικής του καριέρας και της εικόνας του ως «υπερασπιστή των αδυνάτων», πραγματοποίησε περιορισμένες εμφανίσεις στην προεκλογική περίοδο και απέφυγε τις κλασικές συνεντεύξεις Τύπου.

Παρά τον ενθουσιασμό για την εκλογική νίκη, πολιτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η μετάβαση από την ψηφιακή εκστρατεία στη διακυβέρνηση αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση. Η απουσία διοικητικής εμπειρίας και η ανάγκη για ισχυρή κομματική δομή θεωρούνται κρίσιμα ζητήματα για τη συνέχεια.

Η εκλογή του Μπαντουρουντίν και η συνολική επιτυχία του TVK σηματοδοτούν μια νέα πολιτική πραγματικότητα στην Ινδία, όπου η δύναμη των social media φαίνεται να αναδιαμορφώνει τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών.

Με πληροφορίες από bbc.com