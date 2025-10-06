Σε τουλάχιστον 50 ανέρχονται οι νεκροί από την κατάρρευση στέγης σε ισλαμικό σχολείο στην Ινδονησία την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για ένα σχολείο στην πόλη Σιντοάρτζο, περίπου 780 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Τζακάρτα, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πλειονότητα των εγκλωβισμένων εντός του σχολικού συγκροτήματος ήταν έφηβα αγόρια.

Αργά το βράδυ της Κυριακής (5/10), οι διασώστες χρησιμοποίησαν εκσκαφείς για να απομακρύνουν τα συντρίμμια, εντοπίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις σορούς αρκετών εφήβων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των νεκρών.

Σχετικά με τα αίτια της καταστροφής, οι αρχές κάνουν λόγο για ελλιπή έργα συντήρησης στην οροφή του κτιρίου, έργα που το σχολείο δεν μπορούσε να υποστηρίξει.