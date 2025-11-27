Ο Ντμίτρι Νουγιάζιν, διάσημος γυμναστής και influencer από τη ρωσική πόλη Όρενμπουργκ, πέθανε από καρδιακή προσβολή μετά από μια επικίνδυνη πρόκληση που ήθελε να φέρει εις πέρας: να πάρει πάνω από 20 κιλά μέσα σε λίγες εβδομάδες καταναλώνοντας καθημερινά έως 10.000 θερμίδες, με στόχο να χάσει το βάρος στη συνέχεια προωθώντας το νέο του πρόγραμμα γυμναστικής.

Στο πλαίσιο της πρόκλησης, είχε πάρει σχεδόν 14 κιλά σε έναν μήνα και είχε υποσχεθεί να δώσει 100 δολάρια σε όποιον έχανε το 10% του σωματικού του βάρους χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του μέχρι την Πρωτοχρονιά.

Ο 30χρονος άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και ακύρωσε τις προπονήσεις του, λέγοντας στους φίλους του ότι θα επισκεφθεί γιατρό. Δυστυχώς, τελικά πέθανε στον ύπνο του.

Ο Ντμίτρι Νουγιάζιν κατέγραφε καθημερινά την δραματική αύξηση βάρους του στα κοινωνικά μέσα και μοιραζόταν με τους χιλιάδες ακόλουθούς του τη «διατροφή» του, που περιλάμβανε γλυκίσματα και κέικ για πρωινό, ζυμαρικά γεμιστά με μαγιονέζα για μεσημεριανό και μπέργκερ με δύο μικρές πίτσες για δείπνο, ενώ τσιμπολογούσε πατατάκια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στις 18 Νοεμβρίου είχε δηλώσει ότι ζύγιζε πάνω από 104 κιλά, εξηγώντας ότι η αύξηση βάρους ενισχυόταν από τρόφιμα πλούσια σε χοληστερόλη.

Στα κοινωνικά δίκτυα, φίλοι και ακόλουθοι τον αποχαιρέτησαν συγκινημένοι, γράφοντας ότι «ο Θεός παίρνει τους καλύτερους ανθρώπους» και χαρακτηρίζοντάς τον «απίστευτο» και «λαμπερό».

Η υπερβολική αύξηση βάρους μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την καρδιά. Όπως εξηγεί το Brown University, όσο μεγαλύτερο είναι το σώμα, τόσο περισσότερο πρέπει να δουλεύει η καρδιά για να αντλεί και να κυκλοφορεί το αίμα, ενώ το επιπλέον βάρος δημιουργεί περισσότερη αντίσταση που η καρδιά πρέπει να υπερνικήσει.

(Με πληροφορίες από TheSun, People)