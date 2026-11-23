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Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου, με τον κεντρικό συντονισμό να πραγματοποιείται από ειδική μονάδα στην Αθήνα.

Οι αρχές εντόπισαν 109 θύματα εμπορίας ανθρώπων και 1.715 παράτυπους μετανάστες, ενώ ξεκίνησαν 434 νέες αστυνομικές έρευνες για τη δράση κυκλωμάτων.

Στην Ελλάδα συνελήφθησαν έξι άτομα για υποθέσεις πλαστογραφίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε χιλιάδες άτομα και δεκάδες πτήσεις σε όλη τη χώρα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν επίσης πολυάριθμους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθούσαν παράνομες υπηρεσίες διακίνησης ανθρώπων προς την Ευρώπη.

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Μεγάλη διεθνής επιχείρηση της Interpol κατά των εγκληματικών δικτύων διακίνησης μεταναστών στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό, με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, οδήγησε σε 262 συλλήψεις σε 16 χώρες. Κατά την τετραήμερη επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Communis Maris» εξαρθρώθηκαν 41 εγκληματικές οργανώσεις, εντοπίστηκαν 109 θύματα εμπορίας ανθρώπων και 1.715 παράτυποι μετανάστες, ενώ ξεκίνησαν 434 νέες έρευνες.

Η Επιχειρησιακή Μονάδα Συντονισμού λειτούργησε στην Αθήνα, αναφέρει το ink.com όπου αναπτύχθηκαν στελέχη της Interpol, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και τον συντονισμό των αρχών από την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

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Οι συλλήψεις και οι έλεγχοι στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα συνελήφθησαν έξι άτομα για αδικήματα που σχετίζονται με πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων. Συνολικά, οι αρχές έλεγξαν 1.121 άτομα σε 34 σημεία ελέγχου, πραγματοποίησαν 2.508 αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων της Interpol και έλεγξαν 31 πτήσεις.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν τέσσερις επιχειρησιακές δράσεις, εντοπίστηκαν 35 παράτυποι μετανάστες και ξεκίνησε μία νέα έρευνα.

Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και σε αεροδρόμια, με τις αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου να προχωρούν σε συλλήψεις για απόπειρες χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

262 συλλήψεις και 41 εγκληματικές οργανώσεις

Η επιχείρηση «Communis Maris» πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών και συνοριακών αρχών από 16 χώρες της Βόρειας και Δυτικής Αφρικής, της Νότιας Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Από τους 262 συλληφθέντες, οι 221 κατηγορούνται για αδικήματα διακίνησης μεταναστών, οι 16 για εμπορία ανθρώπων και οι υπόλοιποι 25 για άλλα εγκλήματα, μεταξύ των οποίων η κατασκευή και η χρήση πλαστών εγγράφων.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης κινητοποίησης, 7.660 αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε περισσότερα από 378.000 άτομα και διενήργησαν 210.594 αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων της Interpol. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 41 εγκληματικές οργανώσεις, 109 θύματα εμπορίας ανθρώπων και 1.715 παράτυποι μετανάστες.

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Επιχειρήσεις σε Μαρόκο, Μαυριτανία, Λιβύη και Συρία

Στο νότιο Μαρόκο, οι αρχές εντόπισαν και σταμάτησαν σκάφος που μετέφερε 70 μετανάστες, μεταξύ των οποίων 30 ανήλικοι. Οι επιβαίνοντες φέρεται να βρίσκονταν στη θάλασσα επί έξι ημέρες. Στην ίδια επιχείρηση συνελήφθη ένα άτομο που φέρεται να προμήθευε πλαστά διαβατήρια και να στρατολογούσε ανθρώπους για παράτυπη μετανάστευση.

Στη Μαυριτανία, έπειτα από ενημέρωση των αρχών της Σενεγάλης, εντοπίστηκε ξύλινο σκάφος με 80 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Συνελήφθησαν τρία άτομα που φέρονται να οργάνωσαν τη μεταφορά τους.

Στη Λιβύη εντοπίστηκαν 34 θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώ συνελήφθησαν τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης και εκβιασμών.

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Στη Συρία, έπειτα από θαλάσσιες περιπολίες και αστυνομική έφοδο, συνελήφθησαν επτά ύποπτοι, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 22 παράτυποι μετανάστες.

Συλλήψεις σε Αλγερία, Τυνησία και Γαλλία

Στην Αλγερία συνελήφθησαν έξι άτομα, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν και την έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Στην Τυνησία συνελήφθησαν τρεις υπήκοοι της χώρας, ενώ κατασχέθηκαν σκάφος και εξοπλισμός.

Στη Γαλλία, έξι άτομα συνελήφθησαν για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διευκόλυνση παράτυπης μετανάστευσης και φιλοξενία ευάλωτου ατόμου σε συνθήκες ασύμβατες με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

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Στο στόχαστρο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στο πλαίσιο της επιχείρησης αποκαλύφθηκαν δεκάδες λογαριασμοί και ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθούσαν παράνομες υπηρεσίες διακίνησης ανθρώπων.

Σύμφωνα με την Interpol, οι 434 νέες έρευνες που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω συλλήψεις τους επόμενους μήνες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Αλγερία, η Γαλλία, η Γκάμπια, η Ιταλία, η Λιβύη, η Μάλτα, η Μαυριτανία, το Μαρόκο, η Πορτογαλία, η Σενεγάλη, η Ισπανία, η Συρία, η Τυνησία και η Τουρκία.

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Η δράση υποστηρίχθηκε επιχειρησιακά από την Europol, τη Frontex, την AFRIPOL, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.

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Με πληροφορίες από Interpol και amna.gr.

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