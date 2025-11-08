Μία άτυχη καθαρίστρια στη Ιντιάνα έκανε ένα μοιραίο λάθος που της στοίχισε τελικά την ζωή της, καθώς εκείνη πήγε να μπει σε λάθος σπίτι για να καθαρίσει, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης που βρισκόταν πίσω από την πόρτα να επιτεθεί ρίχνοντας της μία σφαίρα στο κεφάλι, διότι φοβόταν ότι αντιμετώπιζε εισβολείς, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου.

Οι αστυνομικοί στην Ιντιάνα ολοκλήρωσαν την προκαταρκτική έρευνά τους για τον θάνατο της καθαρίστριας, και τα ευρήματα της αστυνομικής διεύθυνσης του Γουάιτσταουν διαβιβάστηκαν επίσημα στο γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Μπουν, για να αποφασιστεί αν θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο τραγικό περιστατικό, που εκτυλίχθηκε την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου.

Το θύμα ονομαζόταν Μαρία Φλορίντα Ρίος Πέρες δε Βελάσκες κι ήταν 32 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία και τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ήταν μετανάστρια από τη Γουατεμάλα, μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Χτυπήθηκε στο κεφάλι από σφαίρα που έριξε ένας από τους δυο ενοίκους του σπιτιού πίσω από την πόρτα, όταν η Ρίος Πέρες και ο σύζυγός της έφθασαν εκεί πριν από τα ξημερώματα, εξήγησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τζον Τζάρκας.

Οι ένοικοι του σπιτιού είχαν ήδη τηλεφωνήσει στην άμεση δράση, για να αναφέρουν πιθανή διάρρηξη σε εξέλιξη. Αστυνομικοί που έφθασαν επιτόπου βρήκαν τη Ρίος Πέρες θανάσιμα τραυματισμένη και συμπέραναν πως το θύμα και ο σύζυγός του ήταν «μέλη συνεργείου καθαριότητας που έφθασε από σφάλμα σε λαθεμένη διεύθυνση».

Δεν βρέθηκε κανένα τεκμήριο ότι έγινε απόπειρα διάρρηξης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο σύζυγος του θύματος, ο Μαουρίσιο Βελάσκες, δήλωσε στην εφημερίδα Indianapolis Star ότι ο ίδιος και η σύζυγός του πίστευαν πως βρίσκονταν στη σωστή διεύθυνση και το έλεγξαν δυο φορές προτού πλησιάσουν στο σπίτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Star, ο κ. Βελάσκες είπε πως το ζευγάρι στεκόταν στη βεράντα του σπιτιού κι έψαχνε το κλειδί για να μπει, στο Γουάιτσταουν, προάστιο της Ιντιανάπολης, όταν δέχτηκε πυρά.

Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των κατοίκων του σπιτιού, ούτε του προσώπου που τράβηξε τη σκανδάλη, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «περίπλοκη, λεπτή και εξελισσόμενη».

