Δυνατές βροχές και καταιγίδες έπληξαν την αρχαία πόλη της Πέτρας στην Ιορδανία την Κυριακή (4/5). Στο σημείο σημειώθηκαν πλημμύρες, δημιουργώντας ανησυχία στους περίπου 18.00 τουρίστες που παρευρέθηκαν στο μνημείο.

Σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Γιαζάν Μοχαντίν «ομάδες διάσωσης εκκένωσαν εκατοντάδες τουρίστες από την Πέτρα μετά από ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν τον αρχαιολογικό χώρο».

Ο αξιωματούχος συμπλήρωσε πως «ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν το σημείο σήμερα ήταν 1.785 και οι ομάδες πολιτικής προστασίας εκκένωσαν τους περισσότερους από αυτούς».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το εν λόγω Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO «δοκιμάζεται» από την κακοκαιρία. Έντονες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει ξανά ταραχές κατά το παρελθόν. Το βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζει πλημμύρα που είχε σημειωθεί το 2022.

Video of flash floods in iconic #Petra in Jordan today, a world heritage site. Tourists have been evacuated, and a number of casualties reported in area: pic.twitter.com/kJIzQ6Paqn