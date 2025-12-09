Ένα εξαιρετικά σπάνιο νευρολογικό περιστατικό συνέβη σε έναν Αμερικανό ο οποίος ξύπνησε, μετά από χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, μιλώντας άπταιστα Ισπανικά, μια γλώσσα με την οποία δεν έχει καμία σχέση και την οποία δεν έχει μιλήσει ούτε μέρα στη ζωή του.

Η σύζυγός του, η οποία έχει τραβήξει και το βίντεο, προσπαθεί να του δώσει να καταλάβει ότι μιλάει ισπανικά ενώ εκείνος επιμένει ότι της μιλάει αγγλικά, μιλώντας της στα ισπανικά.

Πρόκειται για το σπάνιο Σύνδρομο της Ξένης Γλώσσας (Foreign Language Syndrome) όπου άνθρωποι ξυπνούν μετά από τραυματισμό, εγχείρηση ή εγκεφαλική βλάβη και αρχίζουν να μιλούν μια γλώσσα που δεν έχουν μάθει ποτέ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η γλώσσα εμφανίζεται με περιορισμένο λεξιλόγιο ή αδέξια σύνταξη ενώ στην τελευταία καταγεγραμμένη περίπτωση του Αμερικανού, η απόλυτη άνεση και φυσικότητα με την οποία μιλάει Ισπανικά την κάνει σχεδόν μοναδική.