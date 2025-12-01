Συνάντηση στον Λευκό Οίκο θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Δευτέρας,1 Δεκεμβρίου, για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο CNN, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στη χώρα της Νοτίου Αμερικής.

Βασικά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της ομάδας εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χεγκσέθ και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να παραστούν, όπως επίσης η διευθύντρια προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής διευθυντής προσωπικού Στίβεν Μίλερ.

Advertisement

Advertisement

Η συνάντηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12 το βράδυ (ώρα Ελλάδας), γίνεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει την πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε πλοία που όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ- μεταφέρουν ναρκωτικά και με ενίσχυση στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο πραγματοποιείται την ώρα που βουλευτές συνεχίζουν να θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα των αμερικανικών επιθέσεων σε φερόμενα ως πλοία μεταφοράς ναρκωτικών στην περιοχή, οι οποίες έχουν σκοτώσει περισσότερους από 80 ανθρώπους. Η νομιμότητα των επιθέσεων έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση επειδή οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται επίσημα σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα. Οι επιτροπές του Κογκρέσου δεσμεύονται για αυστηρή, διακομματική εποπτεία των επιθέσεων — ένα σπάνιο φαινόμενο στη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία και 15.000 στρατιώτες στην περιοχή στο πλαίσιο της επιχείρησης “Νότιο Δόρυ”.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα πρέπει να θεωρείται “κλειστός στο σύνολό του”, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, προκαλώντας ανησυχία και σύγχυση στο Καράκας. Όταν ρωτήθηκε αν τα σχόλιά του για τον εναέριο χώρο σήμαιναν ότι επίκεινται επιθέσεις κατά της Βενεζουέλας, ο Τραμπ απάντησε: “Μην επιχειρείτε ερμηνείες”.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, αν και οι ΗΠΑ ίσως βρίσκονται στο χείλος ενός νέου πολέμου, η κυβέρνηση Τραμπ, δεν έχει πείσει τους Αμερικανούς ότι έχουν λόγο να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα νέο μέτωπο στη Βενεζουέλα.

Αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο η συγκέντρωση δυνάμεων και οι απειλές να αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας ψυχολογικής πίεσης για να εξαναγκαστεί ο Νικολάς Μαδούρο να παραιτηθεί ή για να ενθαρρυνθούν αξιωματούχοι ή στρατηγοί να τον ανατρέψουν.

Βέβαια, ίσως ένα στρατιωτικό “ξεκαθάρισμα λογαριασμών” με τη Βενεζουέλα θα μπορούσε απλώς να αποτελεί νέο σημάδι ότι αυτή η κυβέρνηση θεωρεί πως υπάρχουν ελάχιστοι πολιτικοί, ηθικοί, νομικοί ή συνταγματικοί περιορισμοί στο να ενεργεί ακριβώς όπως θέλει ο Τραμπ.

Και ακόμη κι αν όλα αυτά είναι “μπλόφα” για ειρηνική αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, οι αξιωματούχοι θα πρέπει σύντομα να εξετάσουν τι θα κάνουν αν αποτύχει. Η εξουσία του Τραμπ θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα αν αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις ενώ ο Μαδούρο παραμένει στην εξουσία.