Τεράστιας κλίμακας καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο I-70, κοντά στο Τερ Οτ της Ιντιάνα των ΗΠΑ, το περασμένο Σάββατο (29/11), όταν σφοδρή χιονοθύελλα έπληξε την περιοχή, προκαλώντας απότομη μείωση της ορατότητας και επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, 45 οχήματα, ανάμεσά τους αυτοκίνητα, φορτηγά και νταλίκες, συγκρούστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, καθώς ο δρόμος καλύφθηκε από χιόνι και πάγο.
Παρά το μέγεθος της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί. Οι οδηγοί και οι επιβάτες υπέστησαν μόνο μώλωπες και ελαφρά τραύματα.
Ο αυτοκινητόδρομος έμεινε κλειστός για σχεδόν έξι ώρες, σε μια περίοδο αυξημένης κίνησης λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών. Συνεργεία διάσωσης και γερανοφόρα οχήματα εργάστηκαν ασταμάτητα για την απομάκρυνση των ακινητοποιημένων οχημάτων.
Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως, ωστόσο η ίδια κακοκαιρία έχει προκαλέσει πάνω από 130 τροχαία ατυχήματα σε όλη την Ιντιάνα μέσα σε 24 ώρες, από τα οποία τα 18 με τραυματισμούς.
Οι αρχές προέτρεπαν τους κατοίκους να αποφεύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση όλο το Σαββατοκύριακο, καθώς οι άσχημες καιρικές συνθήκες θα συνεχίζονταν.