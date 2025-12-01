Τεράστιας κλίμακας καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο I-70, κοντά στο Τερ Οτ της Ιντιάνα των ΗΠΑ, το περασμένο Σάββατο (29/11), όταν σφοδρή χιονοθύελλα έπληξε την περιοχή, προκαλώντας απότομη μείωση της ορατότητας και επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 45 οχήματα, ανάμεσά τους αυτοκίνητα, φορτηγά και νταλίκες, συγκρούστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, καθώς ο δρόμος καλύφθηκε από χιόνι και πάγο.

Officials in Indiana are working to clear a highway after snow caused 45 vehicles to crash on I-70. pic.twitter.com/so1pAA9yP7 — ABC News (@ABC) November 29, 2025

Παρά το μέγεθος της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί. Οι οδηγοί και οι επιβάτες υπέστησαν μόνο μώλωπες και ελαφρά τραύματα.

Ο αυτοκινητόδρομος έμεινε κλειστός για σχεδόν έξι ώρες, σε μια περίοδο αυξημένης κίνησης λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών. Συνεργεία διάσωσης και γερανοφόρα οχήματα εργάστηκαν ασταμάτητα για την απομάκρυνση των ακινητοποιημένων οχημάτων.

I-70 PILEUP: Snow-covered roads in Indiana will continue through mid-afternoon today, after a major snowstorm slammed the Midwest leaving Interstate 70 with a 45-car pileup in Vigo County yesterday. It has since been reopened. Indiana State Police Sgt. Matt Ames was at the scene. pic.twitter.com/laisiGj8ib — FOX Weather (@foxweather) November 30, 2025

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως, ωστόσο η ίδια κακοκαιρία έχει προκαλέσει πάνω από 130 τροχαία ατυχήματα σε όλη την Ιντιάνα μέσα σε 24 ώρες, από τα οποία τα 18 με τραυματισμούς.

Massive pile‑up in Indiana! 🚨



More than 50 vehicles were involved in a chain‑reaction crash near Terre Haute during a severe snowstorm. pic.twitter.com/A4Hf0bnXd9 — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) December 1, 2025

Οι αρχές προέτρεπαν τους κατοίκους να αποφεύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση όλο το Σαββατοκύριακο, καθώς οι άσχημες καιρικές συνθήκες θα συνεχίζονταν.