Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέλασαν πέντε άνδρες στο μικρό αφρικανικό κράτος του Εσουατίνι σε μια διεύρυνση του μυστικού προγράμματος απέλασης από τρίτες χώρες της κυβέρνησης Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη απελάσει οκτώ άνδρες σε ένα άλλο αφρικανικό έθνος, το Νότιο Σουδάν, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ήρε τους περιορισμούς για την αποστολή μεταναστών σε χώρες όπου δεν έχουν δεσμούς. Η κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν αρνήθηκε να πει πού βρίσκονται οι άνδρες αυτοί, αφού έφτασαν πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, με ανάρτηση στο X, η υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Tρίσια ΜακΛάφλιν δήλωσε ότι οι άνδρες που στάλθηκαν στο Εσουατίνι, οι οποίοι είναι πολίτες του Βιετνάμ, της Τζαμάικα, της Κούβας, της Υεμένης και του Λάος, είχαν φτάσει στην αφρικανική χώρα με αεροπλάνο, αλλά δεν είπε πότε και πού.

BREAKING: DHS announces a third country ICE deportation flight has landed in the tiny African country of Eswatini. On board were egregious criminal illegal aliens, including three convicted murderers and a convicted child rapist. Nationalities: Vietnam, Jamaica, Laos, & Cuba. pic.twitter.com/VTHkjTGG4E