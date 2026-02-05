Για πρώτη φορά, αδέρφια που υπέστησαν για χρόνια κακοποίηση σπάνε τη σιωπή τους, μιλώντας δημόσια για όσα βίωσαν τόσο από τους βιολογικούς τους γονείς όσο και αργότερα μέσα σε ανάδοχες οικογένειες. Περιγράφουν μια διαδοχική εμπειρία βίας και παραμέλησης, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η μαρτυρία τους θα αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα παιδικής πρόνοιας.

Η 19χρονη Τζουλίσα Τέρπιν, η 20χρονη Τζολίντα Τέρπιν και ο 24χρονος Τζέιμς Τέρπιν ήταν ανάμεσα στα 13 αδέρφια που διασώθηκαν το 2018 από τις ακραίες κακοποιήσεις που υπέστησαν από τους γονείς τους. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν σήμερα, μετά τη διάσωσή τους και την ένταξή τους στο σύστημα αναδοχής της Καλιφόρνια, ήρθαν αντιμέτωποι με νέα περιστατικά κακοποίησης από τις ανάδοχες οικογένειες στις οποίες τοποθετήθηκαν.

Τα τρία αδέρφια μίλησαν για τις εμπειρίες τους σε ειδικό αφιέρωμα του ABC με τίτλο «Οι Τέρπιν: Ένα νέο σπίτι τρόμου», αποκαλύπτοντας τη βία και την απόγνωση που έζησαν όσο βρίσκονταν υπό την κηδεμονία των βιολογικών τους γονιών, Ντέιβιντ και Λουίζ Τέρπιν.

«Προς το τέλος, ξέρετε, έκλαιγα πάντα τα βράδια», δήλωσε η Τζουλίσα. «Και παρακαλούσα τον Ιησού να με πάρει». Η 19χρονη ανέφερε ότι εκείνη και τα αδέρφια της λιμοκτονούσαν, κάτι που, όπως είπε, γνώριζε η μητέρα τους, προσθέτοντας ότι τα τελευταία λόγια που της απηύθυνε ήταν να την αποκαλέσει «διάβολο».

Ο Τζέιμς Τέρπιν περιέγραψε ότι ήταν τόσο εξαντλημένος και υποσιτισμένος, ώστε μετά βίας μπορούσε να σταθεί όρθιος, ενώ αποκάλυψε πως βασανιζόταν από έντονους νυχτερινούς εφιάλτες, στους οποίους έβλεπε τους γονείς του να σκοτώνουν τον ίδιο και τα αδέρφια του.

Μια προσωρινή λύτρωση ήρθε στις 14 Ιανουαρίου 2018, όταν η αδερφή τους, Τζόρνταν Τέρπιν, κατάφερε να δραπετεύσει από το σπίτι μέσω ενός παραθύρου και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Οι Ντέιβιντ και Λουίζ Τέρπιν, που κρατούσαν τα παιδιά δεμένα με αλυσίδες και λουκέτα, συχνά επί μήνες, και τα κακοποιούσαν συστηματικά, καταδικάστηκαν το 2019 σε ποινές κάθειρξης από 25 χρόνια έως ισόβια.

Η περιπέτεια όμως δεν τελείωσε εκεί. Μετά την απομάκρυνσή τους από το πατρικό τους σπίτι, η Τζουλίσα, η Τζολίντα και ο Τζέιμς ήταν ανάμεσα στα έξι παιδιά της οικογένειας που, όπως καταγγέλλουν, υπέστησαν νέα κακοποίηση από τους ανάδοχους γονείς τους, Μαρσελίνο Ολγκίν και Ρόζα Ολγκίν. Σε αγωγή που κατέθεσαν κατά της Κομητεία Ρίβερσαϊντς και του ιδιωτικού οργανισμού ChildNet Youth and Family Services, περιέγραψαν συνθήκες σοβαρής κακοποίησης και παρατεταμένης πείνας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα παιδιά υπέστησαν σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία. Η Τζουλίσα, που ήταν τότε 11 ετών, δήλωσε ότι από την πρώτη νύχτα στο σπίτι των Ολγκίν ένιωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν ο Μαρσελίνο την αποκάλεσε «σέξι». Όπως ανέφερε στο ABC, αισθάνθηκε αμέσως ότι δεν ήταν ασφαλής, ενώ κατήγγειλε ακατάλληλα αγγίγματα και εξαναγκασμό σε φιλιά.

Ο Μαρσελίνο Ολγκίν συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2021 και τρία χρόνια αργότερα δήλωσε ένοχος για σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων άσεμνες πράξεις σε ανήλικους, παράνομη κράτηση και πρόκληση σωματικής βλάβης. Η Ρόζα Ολγκίν και η κόρη τους, Λένις Ολγκίν, παραδέχθηκαν επίσης την ενοχή τους για κακοποίηση παιδιού, παράνομη κράτηση και εκφοβισμό μάρτυρα.

Παρά τα όσα έζησε, η Τζολίντα Τέρπιν δήλωσε ότι επιθυμεί η ιστορία τους να αναδείξει τις σοβαρές δυσλειτουργίες του συστήματος. «Πρέπει να συμβεί και δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ABC, εκφράζοντας την ελπίδα ότι κάτι θετικό θα προκύψει από τον πόνο τους.

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Ρίβερσαϊντ, Τζεφ Βαν Βάγκενεν, δήλωσε ότι οι εμπειρίες των αδερφών Τέρπιν συνέβαλαν σε αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης υποθέσεων παιδικής πρόνοιας. Όπως ανέφερε, οι καταγγελίες τους οδήγησαν στη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας το 2021 από τον πρώην ομοσπονδιακό δικαστή Στίβεν Λάρσον, η οποία κατέληξε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την προστασία παιδιών υπό κρατική φροντίδα.

Ο οργανισμός ChildNet Youth and Family Services, που κατέληξε μαζί με την κομητεία σε εξωδικαστικό συμβιβασμό χωρίς παραδοχή ευθύνης, δήλωσε ότι «οι καρδιές μας παραμένουν με τα παιδιά της οικογένειας Τέρπιν».