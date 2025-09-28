Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι δύο άνδρες – πατέρας και γιος – οι οποίοι κατηγορούνται πως μαχαίρωσαν τους δύο νεαρούς στα Καπαριανά της Μεσαράς Ηρακλείου, το απόγευμα της Πέμπτης, 25 Σεπτεμβρίου, για κτηματικές διαφορές.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες εμφανίστηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού – αφότου παρήλθε το αυτόφωρο – καθώς όλες αυτές τις ημέρες αναζητούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πατέρας και γιος υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως αυτοί δέχθηκαν πρώτοι επίθεση από τα θύματα.

Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.