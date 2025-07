Το FBI συνέλαβε μια δικαστή για «παρεμπόδιση» επιχείρησης σύλληψης ενός μετανάστη, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, σε μια κλιμάκωση στην αντιπαράθεση της κυβέρνησης Τραμπ με τη δικαστική εξουσία.

«Μόλις τώρα, το FBI συνέλαβε τη δικαστή Χάνα Ντούγκαν στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν», δήλωσε ο διευθυντής του FBI του Κας Πατέλ με ανάρτηση στο X, πριν η ανάρτησή του διαγραφεί από την πλατφόρμα.

🚨FBI Director Kash Patel just announced that the FBI arrested Judge Hannah Dugan out of Milwaukee, Wisconsin on charges of obstruction after evidence of Judge Dugan obstructing an illegal arrest operation last week. FAFO! The activist judges must be stopped.#FridayVibes pic.twitter.com/8dB8JyjigV