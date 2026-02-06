Ιρανοί διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε έναν δρόμο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για την κατάρρευση της αξίας του νομίσματος, στην Τεχεράνη, Ιράν, 8 Ιανουαρίου 2026. Stringer/WANA (West Asia News Agency) μέσω REUTERS

Σοκαριστική καταγγελία από το HRAΝΑ (Διεθνής Οργάνωση Ακτιβιστών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) αναφέρει ότι «τουλάχιστον 15 κρατούμενοι εκτελέστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, 5 Φεβρουαρίου, σε φυλακές σε ολόκληρο το Ιράν». Η αναφορά προκαλεί τεράστια εντύπωση, καθώς έχουν μεσολαβήσει τρεις εβδομάδες από το κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, που κατεστάλησαν με βία και αίμα, καθώς αστυνομικές δυνάμεις και στρατός – σε ορισμένες περιπτώσεις – άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών.

Ιρανοί διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε έναν δρόμο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για την κατάρρευση της αξίας του νομίσματος, στην Τεχεράνη, Ιράν, 8 Ιανουαρίου 2026. Stringer/WANA (West Asia News Agency) μέσω REUTERS

«Οι εκτελεσθέντες είχαν προηγουμένως καταδικαστεί σε θάνατο για κατηγορίες που σχετίζονταν με φόνο ή αδικήματα που αφορούσαν ναρκωτικά. Οι εκτελέσεις έλαβαν χώρα στις φυλακές των πόλεων Νταμγκάν, Τσαμπάχαρ, Μασχάντ, Μπουσέρ, Σαχρεκόρντ, Μπουκάν, Μπεχμπάχαν, Μποτζνόρντ, Μαχσάρ, Σάρι, Φερντόους, Κασμάρ, Εσφαράγιεν, Ταϊμπάντ και Γκοναμπάντ», αναφέρει σε ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η οργάνωση HRANA, ενώ επισημαίνει ότι «οι εκτελέσεις για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, το οποίο περιορίζει τη χρήση της θανατικής ποινής στα «πιο σοβαρά εγκλήματα». Τα αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά δεν πληρούν αυτό το όριο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Advertisement

Advertisement

Νέα βίντεο από νεκροτομεία στο φως

Λίγες ώρες νωρίτερα, βίντεο από ένα από τα νεκροτομεία του Μασχάντ έφτασε στο δίκτυο Iran International, όπου φαίνονται πολλά πτώματα διαδηλωτών. Σε αυτό το βίντεο,διακρίνονται πτώματα με δεμένα χέρια, υλικά πρώτων βοηθειών στο έδαφος, άνθρωποι που έχουν δεχθεί πυροβολισμούς στο στήθος και στο λαιμό, καθώς και καμένα πτώματα. Η ημερομηνία ανάρτησης του βίντεο είναι η 19η Ιανουαρίου.

«Σκοτώνουν διαδηλωτές σε κρεβάτια νοσοκομείων»

Σε ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CNN, Ιρανοί γιατροί αποκαλύπτουν ότι διακινδυνεύουν τα πάντα για να βοηθήσουν τραυματίες διαδηλωτές, καθώς οι δυνάμεις του καθεστώτος έχουν αναλάβει τον έλεγχο των νοσοκομείων και έχουν θέσει υπό κράτηση ασθενείς. Σε μια σπάνια συνέντευξη από το εσωτερικό του Ιράν, ένας γιατρός μιλησε για το «υπόγειο δίκτυο» που περιθάλπει τραυματίες και κατηγορεί τις κυβερνητικές δυνάμεις ότι σκοτώνουν διαδηλωτές ακόμα και σε κρεβάτια νοσοκομείων.