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Το Ιράν δεν βλέπει κάποιον λόγο να ανησυχεί πως το σύμφωνο ασφαλείας μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας έχει ως στόχο το ίδιο, δήλωσε τη Δευτέρα ο Εσμαΐλ Μπαγκαέι.

Ο Μπαγκαέι είπε πως το σύμφωνο δείχνει μια αλλαγή αντίληψης στις χώρες της περιοχής όσον αφορά στην προσέγγιση στο θέμα της ασφαλείας, που επιδιώκουν να βασιστούν περισσότερο στις δικές τους δυνατότητες αντί για δυνάμεις του εξωτερικού.

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«Οποιοδήποτε σχέδιο βασίζεται στις γεωπολιτικές και ιστορικές πραγματικότητες της περιοχής, είναι εκτενές και συμπεριληπτικό και ταυτοποιεί ορθώς τον εχθρό και την απειλή, έχει ελπίδα να βοηθήσει να ενισχυθεί η ασφάλεια και να αποτραπεί η αστάθεια και οι καταχρήσεις από τον σιωνιστή εχθρό και τους συμμάχους του» πρόσθεσε, αναφερόμενος στο Ισραήλ.

Το Ιράν, στο μεταξύ, υποστήριξε ότι είναι κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά στα Στενά του Ορμούζ, μα επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να δεχτούν άλλους όρους, περιλαμβανομένων της καταβολής αποζημιώσεων και του τερματισμού των κυρώσεων και των στρατιωτικών απειλών, πριν ανοίξουν και πάλι τα Στενά.

Με πληροφορίες από Reuters