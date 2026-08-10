Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υψηλόβαθμος ντετέκτιβ της αστυνομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο διερευνάται για ενδεχόμενη βαριά παράβαση καθήκοντος με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).

Σύμφωνα με το BBC, το IOPC (Independent Office for Police Conduct) είπε πως είχε αρχίσει να διερευνά τον αστυνομικό μετά από σχετική αναφορά της αστυνομίας του Ντερμπισάιρ, της οποίας είχε προηγηθεί εσωτερική έρευνα για τη χρήση ΑΙ. Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω έρευνα έρχεται δύο μήνες μετά από ποινική έρευνα σε βάρος άλλου αστυνομικού που κατηγορήθηκε ότι δημιουργούσε «αποδεικτικό» υλικό σε υποθέσεις μέσω της χρήσης εργαλείων ΑΙ.

Advertisement

Advertisement

Η αστυνομία του Ντερμπισάιρ είπε τη Δευτέρα πως είχε ενημερώσει την IOPC στις 23 Ιουνίου «σχετικά με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από έναν αστυνομικό».

Οι Financial Times μετέδωσαν πως ένα άτομο ενήμερο για την υπόθεση είπε ότι αφορά έναν επιθεωρητή (detective chief inspector) που φέρεται να χρησιμοποίησε ΑΙ για τα «decision logs». Τέτοια αρχεία διατηρούνται κατά τη διάρκεια ερευνών για την καταγραφή των λόγω που οδήγησαν σε κάθε στάδιο της έρευνας και μπορούν να διατεθούν για εξέταση από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων.

Τον Ιούνιο είχε αρχίσει μια άλλη έρευνα σε βάρος ενός άλλου ντετέκτιβ που είχε κατηγορηθεί πως χρησιμοποιούσε συστήματα ΑΙ για να «φτιάχνει αποδεικτικά στοιχεία σε μια σειρά από υποθέσεις». Είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση εν όψει της ολοκλήρωσης της έρευνας.