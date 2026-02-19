Μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν άνοιξε πυρ κατά πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί σε νεκροταφείο για μνημόσυνο, όπως δείχνουν εικόνες από τη χώρα.

Σύμφωνα με το BBC το περιστατικό έλαβε χώρα στο Αμπντανάν του δυτικού Ιράν την Τρίτη, καθώς οι πολίτες έκαναν συγκέντρωση στη μνήμη των νεκρών από την καταστολή των διαδηλώσεων του προηγούμενου μήνα. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις γίνονται σε αρκετές πόλεις ανά τη χώρα, καθώς χιλιάδες είναι οι νεκροί διαδηλωτές.

Σε βίντεο φαίνονταν επίσης πολίτες να φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα σε συγκεντρώσεις στην Τεχεράνη, τη Μασχάντ και το Αμπντανάν.