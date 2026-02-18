Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ξέσπασε την Τετάρτη πυρκαγιά στο Παράντ του Ιράν, κοντά στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, και δημοσιεύτηκαν βίντεο με καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά σε διάφορες στρατιωτικές και στρατηγικές εγκαταστάσεις.

«Ο μαύρος καπνός που παρατηρείται κοντά στην πόλη Παράντ είναι αποτέλεσμα πυρκαγιάς στις καλαμιές γύρω από τις όχθες του ποταμού Παράντ… οι πυροσβέστες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την πυροσβεστική υπηρεσία του Παράντ.

