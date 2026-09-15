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Η δικαιοσύνη έκρινε την κατηγορούμενη ένοχη για προσβολή του ανώτατου ηγέτη, προπαγάνδα κατά της εθνικής ασφάλειας και συνεργασία με εχθρικές κυβερνήσεις.

Οι αρχές επέβαλαν στη μπλόγκερ τη δήμευση της περιουσίας της και τον περιορισμό της πρόσβασης σε κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες.

Η κατάσταση της υγείας της 33χρονης προκαλεί ανησυχία, καθώς πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλα σοβαρά νοσήματα που επιδεινώθηκαν κατά την κράτηση.

Η θανατική καταδίκη επιδέχεται έφεση ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σχετικά με τη μεταχείριση των πολιτών από τις ιρανικές αρχές.

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Σε θάνατο καταδικάστηκε στο Ιράν η 33χρονη μπλόγκερ Μαρζιέχ «Σεβντά» Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί, η οποία κρατείται στις φυλακές του Μπαντάρ Αμπάς μετά τη σύλληψή της νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Η απόφαση εκδόθηκε από το Τμήμα 3 του Επαναστατικού Δικαστηρίου του Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International. Η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί κρίθηκε ένοχη για «διαφθορά επί της γης», κατηγορία που, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), συνδέεται μεταξύ άλλων με καταγγελίες ότι προσέβαλε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και προχώρησε σε ενέργειες που χαρακτηρίστηκαν ως προπαγάνδα κατά της εθνικής ασφάλειας.

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Πριν τεθεί υπό κράτηση, η 33χρονη είχε προλάβει να δημοσιεύσει ένα τελευταίο μήνυμα στους περίπου 10.000 ακολούθους της στο Instagram. «Αν μια μέρα φύγω από αυτόν τον κόσμο, να ξέρετε μόνο ένα πράγμα – επέλεξα τον δρόμο στον οποίο πίστευα», έγραψε.

Σύμφωνα με τη HRANA, σε βάρος της διατυπώθηκε επίσης κατηγορία για δραστηριότητα υπέρ «εχθρικών κυβερνήσεων». Οι ιρανικές αρχές φέρεται να την κατηγόρησαν ότι φωτογράφισε από απόσταση σημείο που είχε πληγεί από πύραυλο και στη συνέχεια έστειλε τη φωτογραφία σε μέσο ενημέρωσης που εδρεύει εκτός Ιράν.

Το δικαστήριο διέταξε παράλληλα τη δήμευση της περιουσίας της, ενώ της απαγόρευσε την πρόσβαση σε ορισμένες κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες.

Η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί, η οποία γεννήθηκε στο Αράκ, μεγάλωσε στην Τεχεράνη και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Μπαντάρ Αμπάς, φέρεται να πέρασε περίπου 20 ημέρες σε απομόνωση μετά τη σύλληψή της. Σύμφωνα με αναφορές, κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων δέχθηκε έντονες πιέσεις.

Η υπόθεση προκαλεί επιπλέον ανησυχία λόγω της κατάστασης της υγείας της. Η 33χρονη αναφέρεται ότι πάσχει εδώ και περίπου έξι χρόνια από σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ αντιμετωπίζει επίσης ψωρίαση, ναρκοληψία και γαστρικούς κολικούς. Πηγή που γνωρίζει την κατάστασή της δήλωσε στη HRANA ότι η υγεία της έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Η θανατική καταδίκη μπορεί να προσβληθεί μέσω της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας, ενώ η υπόθεση της Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις για τη μεταχείριση Ιρανών πολιτών που κατηγορούνται για δραστηριότητες κατά της κυβέρνησης ή της εθνικής ασφάλειας.