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Σε θάνατο καταδικάστηκε η 33χρονη Ιρανή blogger Σόντα Εμπραχίμι Σαμσαμπάντι, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για προσβολή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Σαμσαμπάντι κρίθηκε ένοχη για «διαφθορά επί της γης». Μεταξύ άλλων, της αποδίδεται ότι «προσέβαλε τον ανώτατο ηγέτη», ότι προχώρησε σε «δραστηριότητες στα μέσα ενημέρωσης και προπαγάνδα κατά της εθνικής ασφάλειας», καθώς και ότι εργάστηκε «για λογαριασμό εχθρικών κυβερνήσεων».

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Στην υπόθεσή της περιλαμβάνεται επίσης η κατηγορία ότι φωτογράφισε σημείο στο οποίο είχε προηγουμένως χτυπήσει πύραυλος και στη συνέχεια έστειλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία σε περσόφωνο μέσο ενημέρωσης που εδρεύει εκτός Ιράν, σύμφωνα με το Iran International.

🚨🇮🇷 Iran just sentenced a 33-year-old woman to death for insulting the Supreme Leader



Soda Ebrahimi Shamsabadi photographed a missile impact site and sent it to a Persian outlet abroad.



That's the crime.



Her last post: "If one day I leave this world, just know one thing. I… pic.twitter.com/fMujuuz6q3 September 13, 2026

Η Σαμσαμπάντι μεγάλωσε στην Τεχεράνη, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Μπαντάρ Αμπάς. Βρίσκεται υπό κράτηση από τον Μάρτιο στις φυλακές του Μπαντάρ Αμπάς, όπου μάλιστα πέρασε 20 ημέρες σε απομόνωση.

Τον Ιανουάριο, λίγες ημέρες μετά τις πανεθνικές διαδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το καθεστώς σκότωσε περισσότερους από 30.000 ανθρώπους, η ίδια είχε γράψει σε ανάρτησή της: «Είδαμε πόσο πολύ μας σκότωσαν. Τόσα εγκλήματα και τόσες δολοφονίες έχουν διαπραχθεί, που υπάρχουν πλέον πάρα πολλές φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα, καθώς και πολλοί αυτόπτες μάρτυρες. Περισσότερο κι από τον πόλεμο, το αίμα των μητέρων και των πατέρων μας μυρίζει εκδίκηση».

Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, που δημοσιεύτηκε στις 23 Φεβρουαρίου, η 33χρονη φαινόταν να αντιλαμβάνεται ήδη ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη και τον θάνατο. «Αν μια μέρα φύγω από αυτόν τον κόσμο, να ξέρετε μόνο ένα πράγμα: επέλεξα τον δρόμο στον οποίο πίστευα», έγραψε απευθυνόμενη στους περίπου 10.000 ακολούθους της. Η ανάρτηση είχε μαύρο φόντο, ενώ δίπλα στο κείμενο υπήρχαν ένα περιστέρι και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Ή θα πεθάνω ή αυτά τα καθάρματα».

Soda Ebrahimi Shamsabadi, a 33-year-old blogger from Bandar Abbas who has been detained since March, has been sentenced to death, according to information obtained by Iran International.



Branch 3 of the Bandar Abbas Revolutionary Court convicted her on charges including… pic.twitter.com/5kAHAtuubT — Iran International English (@IranIntl_En) September 12, 2026

ΟΗΕ: Στόχος είναι να καλλιεργηθεί ο φόβος

Η υπόθεση της Σαμσαμπάντι σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι θανατικές καταδίκες στο Ιράν αυξάνονται με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό. Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, οι εκτελέσεις χρησιμοποιούνται με στόχο «να ενσταλάξουν τον φόβο στον πληθυσμό και να καταστείλουν τη διαφωνία».

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου έχουν εκτελεστεί από τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της Iran Human Rights, οργάνωσης που έχει την έδρα της στη Νορβηγία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το αμερικανικό Abdorrahman Boroumand Center, ο συνολικός αριθμός των εκτελέσεων που έχουν καταγραφεί στο Ιράν μέχρι στιγμής φέτος ανέρχεται σε 950.