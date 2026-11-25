Όντρεϊ Σούρι: «Δεν μπορώ να απογοητεύσω όσους βασίζονται σ' εμένα»: Πώς ένας προγραμματιστής PHP έγινε ο αφανής ήρωας του διαδικτύου μπροστά σε μια μεγάλη κυβερνοκρίση - etnownews.com

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο προγραμματιστής Όντρεϊ Σούρι συνέβαλε καθοριστικά στην αντιμετώπιση δύο σοβαρών κενών ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, μετατρέποντας εθελοντικά τις απαραίτητες διορθώσεις σε έτοιμα πακέτα λογισμικού.

Ο Σούρι συντηρεί εδώ και δύο δεκαετίες πακέτα για διανομές Linux, διασφαλίζοντας την ασφάλεια εκατομμυρίων ιστοσελίδων παγκοσμίως μέσω της έγκαιρης παροχής κρίσιμων ενημερώσεων.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ευπαθειών προκαλεί ανησυχία για το μέλλον, καθώς οι ίδιες δυνατότητες μπορούν να αξιοποιηθούν και από κυβερνοεγκληματίες.

Το περιστατικό ανέδειξε την εξάρτηση της ψηφιακής υποδομής από εθελοντές προγραμματιστές και την ανάγκη μεγαλύτερης υποστήριξης του λογισμικού ανοικτού κώδικα από τις μεγάλες εταιρείες.

Μετά την προσφορά του, ο προγραμματιστής έλαβε δωρεές ύψους 10.000 δολαρίων, αναδεικνύοντας την αναγνώριση της κοινότητας προς το αθόρυβο αλλά ουσιαστικό έργο του.

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Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Όντρεϊ Σούρι (Ondřej Surý) εργάζεται αθόρυβα, συχνά στον ελεύθερο χρόνο του, για να διατηρεί ασφαλείς εκατομμύρια ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το BBC. Πριν λίγες ημέρες, η συμβολή του αποδείχθηκε καθοριστική, όταν δύο σοβαρές ευπάθειες εντοπίστηκαν στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, προκαλώντας διεθνή συναγερμό στον χώρο της κυβερνοασφάλειας.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίστηκαν τα δύο κενά ασφαλείας και το Ίδρυμα PHP (PHP Foundation) προχώρησε στην έκδοση διορθώσεων. Ωστόσο, οι ενημερώσεις έπρεπε να φτάσουν γρήγορα στους διαχειριστές των διακομιστών. Ο Σούρι άφησε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του και ανέλαβε εθελοντικά να μετατρέψει τις διορθώσεις σε έτοιμα πακέτα λογισμικού, ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.

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«Νιώθω σαν να είμαι υπεύθυνος για όλους αυτούς τους ανθρώπους και ότι δεν έχω το περιθώριο να τους απογοητεύσω», δήλωσε στο BBC News.

the internet almost learned a very expensive lesson this week.



two critical @php_net vulnerabilities put millions of websites at risk.



then came Ondřej Surý, a developer who's spent 20 years maintaining PHP packages, largely in his spare time.



he helped turn emergency fixes… pic.twitter.com/HdGL6IvNKU October 25, 2026

Ο αφανής ήρωας του διαδικτύου: Πώς ένας προγραμματιστής γλώσσας PHP απέτρεψε μια μεγάλη κυβερνοκρίση – Reuters

Περισσότερα από 20 χρόνια προσφοράς στο διαδίκτυο

Ο Σούρι συντηρεί εθελοντικά εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες τα πακέτα PHP για τις διανομές Linux Debian και Ubuntu, που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διαδικτυακούς διακομιστές. Η δουλειά του είναι να μετατρέπει τον κώδικα της PHP σε πακέτα που εγκαθίστανται εύκολα, επιτρέποντας στους διαχειριστές ιστοσελίδων να λαμβάνουν γρήγορα τις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας.

Η κύρια εργασία του είναι ως διευθυντής μηχανικής DNS στον αμερικανικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Internet Systems Consortium. Παρά τους χαρακτηρισμούς περί «σωτήρα του διαδικτύου», ο ίδιος παραμένει μετριοπαθής, τονίζοντας ότι σημαντική αναγνώριση αξίζουν και οι υπόλοιποι προγραμματιστές που συμμετείχαν στην προσπάθεια.

Η κρίση εξελίχθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Αν και είχε ενημερωθεί εμπιστευτικά για τις ευπάθειες, η διαρροή πληροφοριών στο διαδίκτυο οδήγησε στην επίσπευση της δημοσίευσης των διορθώσεων, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας. Η εμπειρία του, ωστόσο, του επέτρεψε να ανταποκριθεί, όπως έκαναν και άλλοι προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο.

Ondrej Sury: Unsung developer who helped protect internet from critical PHP flawshttps://t.co/NX9iKy7x2K Advertisement October 25, 2026

Ο αφανής ήρωας του διαδικτύου: Πώς ένας προγραμματιστής γλώσσας PHP απέτρεψε μια μεγάλη κυβερνοκρίση – Reuters

Δωρεές 10.000 δολαρίων μέσα σε λίγες ημέρες

Η προσφορά του προκάλεσε ένα κύμα υποστήριξης από ανθρώπους και οργανισμούς που βασίζονται στα πακέτα λογισμικού του. Μέσα σε λίγες ημέρες έλαβε περισσότερα από 10.000 δολάρια σε δωρεές, ποσό που, όπως είπε, αντιστοιχεί περίπου σε έναν ολόκληρο χρόνο προηγούμενων συνεισφορών.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να στηρίζουν περισσότερο το λογισμικό ανοικτού κώδικα από το οποίο εξαρτώνται. «Αν απλώς παίρνεις χωρίς να δίνεις πίσω, κάποια στιγμή αυτό θα γυρίσει εναντίον σου», σημείωσε.

Παράλληλα, προβληματίζεται για το μέλλον της συντήρησης των πακέτων, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν θα μπορεί να συνεχίσει. Συνάδελφοί του στην εταιρεία Freexian θα μπορούσαν να αναλάβουν, αλλά δεν διαθέτουν ακόμη την ίδια εμπειρία.

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Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει νέες απειλές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στον Σούρι η ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να εντοπίζει κενά ασφαλείας. Οι δυνατότητες αυτές βοηθούν τους ειδικούς να προστατεύουν τα συστήματα, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν και από κυβερνοεγκληματίες για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ευπαθειών.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει το πρόσφατο περιστατικό ένα από τα σοβαρότερα των τελευταίων ετών, εκτιμώντας ότι ανάλογες κρίσεις μπορεί να γίνουν συχνότερες στο άμεσο μέλλον.

Η υπόθεση αναδεικνύει πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η ψηφιακή υποδομή από την οποία εξαρτάται ο σύγχρονος κόσμος. Πίσω από εκατομμύρια ιστοσελίδες βρίσκονται συχνά λίγοι εθελοντές προγραμματιστές, των οποίων η δουλειά παραμένει σχεδόν αόρατη, μέχρι τη στιγμή που γίνεται απολύτως απαραίτητη.

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(Με πληροφορίες από BBC)

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