Credits: sigmalive.gr - Κόσμος στην Λευκωσία μετά τον σεισμό μεγέθους 5,1 Ρίχτερ

Αρκετά ισχυρός ήταν ο σεισμός που ταρακούνησε το πρωί της Τετάρτης (12/11) την Κύπρο και ανάγκασε αρκετούς πολίτες στην Πάφο να βγουν «πανικόβλητοι» στους δρόμους.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:31 και είχε εστιακό βάθος 16.6 χιλιομέτρων, με το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης να βρίσκεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά της Πάφου.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν αισθητός σε όλη την Κύπρο.

Ευθύμης Λέκκας: «Θετικό ότι έγινε μετασεισμός 4,5 Ρίχτερ»



Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, ο σεισμός συνοδεύτηκε από έντονη κατακόρυφη σεισμική κίνηση, καθώς το επίκεντρο βρισκόταν πολύ κοντά στην πόλη.

«Ήταν πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, κυριάρχησε η κατακόρυφη συνιστώσα της κίνησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει η αίσθηση ότι τα πράγματα πετάγονται στον αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, γεγονός που, όπως σημείωσε, «είναι θετικό» για την εκτόνωση της σεισμικής δραστηριότητας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ οι αρχές της Πάφου βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.