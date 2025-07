Η υπόγεια έκλυση μάγματος ξεκίνησε σήμερα (1/4) κοντά στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Το μάγμα αναμένεται να αργήσει να φτάσει στην επιφάνεια και να προκαλέσει ηφαιστειακή έκρηξη. Εκατοντάδες είναι οι μικροί σεισμοί που έχουν εκδηλωθεί, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση, κατά την οποία, «Έχει ξεκινήσει έκρηξη μάγματος. Μέχρι τώρα καμία ποσότητα μάγματος δεν έχει φθάσει στην επιφάνεια, όμως μια έκρηξη είναι πιθανό να συμβεί».

Το παρακείμενο πολυτελές σπα Blue Lagoon εκκενώνεται, όπως η αλιευτική πόλη Γκρίνταβικ όπου περίπου 40 σπίτια κατοικούνται, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο RUV, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Το γύρο των social media κάνει το παρακάτω βίντεο, το οποίο παρουσιάζει την πόλη του Ρέικιαβικ και στο βάθος, το μάγμα του ηφαιστείου να μαίνεται.

Reykjavik, Iceland with a volcano erupting behind itpic.twitter.com/oU89DvdkIq