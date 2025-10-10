Πέντε άνδρες καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία ενός Έλληνα τουρίστα, τον οποίο ακολούθησαν από ένα κλαμπ του West End και μαχαίρωσαν όταν αντιστάθηκε σε απόπειρα ληστείας.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης, 26 ετών, στοχοποιήθηκε και ακολουθήθηκε από τους δράστες —όλοι κάτοικοι του Camden— αφού έφυγε από το νυχτερινό κέντρο 32 Portland Place στο κεντρικό Λονδίνο, τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου 2024.

Ο Shian Johnson, 26 ετών, θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον 28 χρόνια πριν μπορέσει να αιτηθεί αποφυλάκιση υπό όρους.

Ο Sofian Alliche, 20 ετών, καταδικάστηκε σε τουλάχιστον 25 χρόνια, ο Amin Alliche, 18 ετών (αδελφός του Sofian), σε 22 χρόνια, ο Joshua McCorquodale, 21 ετών, σε 26 χρόνια, ενώ ο Alfie Hipple, 18 ετών, κρατείται με ελάχιστη ποινή 23 ετών.

Όλοι κρίθηκαν ένοχοι για φόνο και συνωμοσία για ληστεία.

Το περιστατικό

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο δικαστήριο Old Bailey, το δικαστήριο άκουσε ότι οι κατηγορούμενοι στοχοποίησαν τον κ. Αντωνιάδη για ληστεία, επειδή κρατούσε μια τσάντα Lacoste και φορούσε ρολόι Versace.

Πριν από την ανακοίνωση των ποινών, επικράτησε γέλιο στο εδώλιο, όταν ένας άνδρας από το κοινό φώναξε ότι η διαδικασία είναι «διεφθαρμένη», προσθέτοντας:

«Κρατήστε το κεφάλι ψηλά, μην αφήσετε το σύστημα να σας λυγίσει!»

Η δικαστής Ρεβέκα Τράουλερ KC προειδοποίησε για περαιτέρω εκδηλώσεις ασέβειας, λέγοντας στους κατηγορούμενους:

«Παρατηρώ ότι οι περισσότεροι από εσάς —όχι όλοι— γελάτε και δείχνετε πλήρη έλλειψη σεβασμού προς τη διαδικασία και προς τη ζημιά που προκαλέσατε.»

Η δικαστής αναφέρθηκε στις δηλώσεις της οικογένειας και των φίλων του θύματος, οι οποίες περιέγραψαν την «αδιανόητη οδύνη» τους.

Είπε χαρακτηριστικά:

«Από όλες τις μαρτυρίες, ο Αντώνης ήταν ένας ευγενικός, στοργικός, αγαπητός, αστείος και κοινωνικός νέος, που οι φίλοι του περιέγραψαν ως έναν πραγματικό τζέντλεμαν.

Ήταν προφανώς βαθιά αγαπητός και ο θάνατός του έχει επιφέρει βαρύ πλήγμα στην οικογένεια και στους φίλους του.»

Οι γονείς του, Στέλλα και Γιάννης Αντωνιάδης, δήλωσαν ότι η «άδικη και απάνθρωπη» απώλεια του γιου τους τούς έχει αφήσει συντετριμμένους:

«Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο στον κόσμο από το να χάνεις το παιδί σου, ειδικά με τον ξαφνικό και φρικτό τρόπο που συνέβη αυτό στον Αντώνη μας», ανέφεραν σε δήλωσή τους μέσω της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

«Η δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για τη δικαίωση του παιδιού μας, αλλά και για να αποτραπεί το ενδεχόμενο άλλοι γονείς να βρεθούν στη δική μας τραγική θέση.»

Με κουκούλες και καλυμμένα πρόσωπα

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο κ. Αντωνιάδης, υπάλληλος σε εταιρεία εκτυπώσεων στην Ελλάδα, είχε έρθει για διακοπές στο Λονδίνο μαζί με δύο φίλους του.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας που δολοφονήθηκε, οι τουρίστες διασκέδασαν στο κλαμπ κοντά στο Oxford Circus και αποχώρησαν μετά τις 8 το πρωί.

Διέμεναν σε σπίτι στο New Cross, στη νοτιοανατολική πλευρά του Λονδίνου, και κάλεσαν Uber για να επιστρέψουν.

Η δίκη αποκάλυψε ότι οι φίλοι του δεν είχαν ιδέα πως το Uber τους ακολουθείτο από το αυτοκίνητο των δραστών.

Όταν έφτασαν στο σπίτι, και καθώς περπατούσαν προς την είσοδο, ο Αντώνης δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα με κουκούλες και καλυμμένα πρόσωπα — ενώ ένας πέμπτος άνδρας παρέμεινε στο αυτοκίνητο για τη διαφυγή.



Η φονική επίθεση

Η ένορκη επιτροπή άκουσε ότι ο Αντώνης αντιστάθηκε σθεναρά, προσπαθώντας να αποτρέψει τους δράστες από το να του αρπάξουν την τσάντα, και σε μια στιγμή κατάφερε να χτυπήσει έναν από αυτούς με ένα μπουκάλι μπράντι που κρατούσε από τη νύχτα στο κλαμπ.

Ωστόσο, οι τέσσερις ληστές τον περικύκλωσαν, τον γρονθοκόπησαν και τον κλώτσησαν, πριν τον μαχαιρώσουν στο στήθος και στον μηρό.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης πέθανε στο νοσοκομείο δύο εβδομάδες αργότερα, στις 21 Ιουλίου 2024.

Μετά την ανακοίνωση των ποινών, η ντετέκτιβ επιθεωρήτρια Κέιτ Μπλάκμπερν χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη» εξαιτίας της έλλειψης υλικού από κάμερες ασφαλείας και της συνεχούς μετακίνησης του οχήματος των δραστών.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φίλους του Αντώνη, που ήταν μάρτυρες της βίαιης δολοφονίας του και επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να καταθέσουν», δήλωσε.

«Οι σημερινές ποινές αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των πράξεων των κατηγορουμένων εκείνο το Κυριακάτικο πρωινό.»