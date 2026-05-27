Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ισπανική αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής «για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης», σύμφωνα με την⁠ El Pais και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Reuters/O πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά δεν έδωσε άλλες πληροφορίες αφού οι έρευνες είναι μυστικές.

Advertisement

Advertisement

Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

ΑΠΕ – ΜΠΕ