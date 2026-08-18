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Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ένας ανήλικος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν στο προληπτικό κλείσιμο μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων και διοικητικών κτιρίων, περιορίζοντας παράλληλα την πρόσβαση στο μεσαιωνικό συγκρότημα της Αλάμπρα.

Το μετρό της πόλης μείωσε την ταχύτητα των συρμών και ορισμένα ξενοδοχεία εκκενώθηκαν για λόγους ασφαλείας μετά τις σεισμικές δονήσεις.

Οι δονήσεις, με επίκεντρο την πόλη Γκόχαρ, σημειώθηκαν λίγες ημέρες μετά τον σεισμό των 5,0 βαθμών που είχε πλήξει την περιοχή το Σάββατο.

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Τρεις ακόμη σεισμοί έπληξαν την Τρίτη την ισπανική επαρχία της Γρανάδας, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και οδηγώντας στο προσωρινό κλείσιμο μουσείων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Μεταξύ αυτών ήταν και το μεσαιωνικό συγκρότημα της Αλάμπρα, όπου η πρόσβαση των τουριστών περιορίστηκε.

‼️Tres #terremotos sacuden #Granada en una hora. Las magnitudes: 4,8 , 4,0 y 4,2.



🏥 A las 12:15h se reportan tres heridos. Ha habido otras tres treplicas más en estás últimas horas (entre 2,6 y 2,9). pic.twitter.com/hjGasy1TQv Advertisement Advertisement August 18, 2026

Σύμφωνα με το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας (IGN), και οι τρεις σεισμικές δονήσεις είχαν μέγεθος άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Daños en Armilla, feria de muestras Fermasa

Granada ⚠️



Vídeo reenviado por WhatsApp pic.twitter.com/cLRAvNYeBg August 18, 2026

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ. Ένας από τους τραυματίες, ανήλικος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Toda Granada en las calles. Imágenes de los daños causados por el último #terremoto en #Granada Calle Poeta César Vallejo. Cedo su uso a medios bajo mención. pic.twitter.com/rMH7hy2A00 — Luz Arcos✨ (@luzarcsan) August 18, 2026

Οι νέοι μετασεισμοί σημειώθηκαν λίγες ημέρες μετά τον σεισμό μεγέθους 5,0 βαθμών που έπληξε το Σάββατο την ιστορική πόλη της Γρανάδας. Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα και είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά το μεσαιωνικό ανακτορικό συγκρότημα της Αλάμπρα, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Ισπανίας, το οποίο επισκέφθηκαν 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι πέρυσι.

Μετά τον σεισμό του Σαββάτου, ο Σανθ είχε δηλώσει ότι δεν είχαν καταγραφεί ζημιές στο παλάτι της Αλάμπρα.

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«Δεν υπάρχει σοβαρή δομική ζημιά, ούτε σοβαρές υλικές ζημιές και δεν υπάρχουν θύματα», είχε αναφέρει, προσθέτοντας ότι η Αλάμπρα «δεν έχει επηρεαστεί με κανέναν τρόπο».

Evacúan La Alhambra de forma preventiva por el nuevo terremoto de magnitud 4,8 en Granada.



Los equipos de conservación están inspeccionando el recinto y la dirección del Patronato decidirá si se reabre pronto o si permanece cerrada hasta que se detenga por completo la actividad… pic.twitter.com/T4d0V5jvTu — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 18, 2026

Αυτή τη φορά, οι αρχές της Αλάμπρα ανέστειλαν την πρόσβαση των τουριστών σε τμήματα του εκτεταμένου συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται σε λόφο πάνω από την πόλη και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία ισλαμικής αρχιτεκτονικής στην Ισπανία.

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Η επαρχιακή διοίκηση της Γρανάδας ανακοίνωσε ότι κλείνει διοικητικά κτίρια, μουσεία και αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ τα κέντρα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης παρέμειναν προς το παρόν σε λειτουργία.

Το μετρό της Γρανάδας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι, ως προληπτικό μέτρο, μειώνει την ταχύτητα των συρμών στα 30 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αρκετά ξενοδοχεία εκκενώθηκαν προληπτικά μετά τις νέες σεισμικές δονήσεις.

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Ορισμένα κτίρια, κυρίως κατοικίες, υπέστησαν ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις, με μεγάλες ρωγμές να εμφανίζονται στους τοίχους, τμήματα προσόψεων να αποκολλώνται και τούβλα να έχουν πέσει στα πεζοδρόμια.

Ο ισχυρότερος από τους σεισμούς που σημειώθηκαν την Τρίτη είχε μέγεθος 4,7 βαθμών και καταγράφηκε στις 10:37 το πρωί (08:37 GMT), σύμφωνα με το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας (IGN). Το επίκεντρό του βρισκόταν σε μικρό εστιακό βάθος, κοντά στην επιφάνεια, στην πόλη Γκόχαρ, περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της Γρανάδας.

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Οι σεισμοί με μικρό εστιακό βάθος γίνονται συνήθως πιο έντονα αισθητοί στην επιφάνεια και είναι πιθανότερο να προκαλέσουν τοπικές ζημιές σε κτίρια σε σχέση με βαθύτερες δονήσεις αντίστοιχου μεγέθους.

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Ο σεισμός στη Γκόχαρ ακολουθήθηκε λίγο αργότερα από ασθενέστερες δονήσεις σε δύο κοντινές πόλεις στα νότια προάστια της Γρανάδας.