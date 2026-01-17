Σύσσωμη η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε σήμερα (17/1) την πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας, σε τελετή μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη. Η σορός της μεταφέρθηκε το μεσημέρι στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου, όπου συγγενείς και φίλοι απέδωσαν φόρο τιμής στη μνήμη της.

Σύμφωνα με το περιοδικό Hola, στο πλευρό της βασίλισσας Σοφίας βρέθηκαν τα παιδιά της, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια, συνοδευόμενοι από τις κόρες τους, την πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία, οι οποίες έδωσαν το «παρών» για να στηρίξουν τη γιαγιά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Στην τελετή συμμετείχαν επίσης η Ινφάντα Έλενα και η Ινφάντα Κριστίνα μαζί με τα παιδιά τους, καθώς και συγγενείς και εκπρόσωποι βασιλικών οικογενειών από τη Βουλγαρία. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και πρόσωπα από τον επιχειρηματικό και κοινωνικό χώρο.

Αξιοσημείωτη ήταν η απουσία του πρώην βασιλιά Χουάν Κάρλος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησε ιατρικές οδηγίες που του συνέστησαν να αποφύγει τα ταξίδια. Όπως αναφέρεται, δεν θα μεταβεί ούτε στην Ελλάδα, καθώς κρίθηκε ότι δύο διαδοχικά ταξίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιβάρυναν σημαντικά την κατάσταση της υγείας του.

Τη Δευτέρα, ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ, η Ινφάντα Σοφία και η βασίλισσα Σοφία θα παραστούν στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στις 12:00 στη Μητρόπολη Αθηνών.

Νωρίτερα, από τις πρωινές ώρες, η σορός θα τεθεί σε προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, κοντά στον μητροπολιτικό ναό. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.