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Ο δικαστής Αντόνιο Πίνια έκρινε παραδεκτή την καταγγελία για εγκλήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, απορρίπτοντας ωστόσο τις κατηγορίες περί εμπορίας ανθρώπων και εργασιακών παραβιάσεων.

Οι δύο καταγγέλλουσες, μια οικιακή βοηθός και μια φυσιοθεραπεύτρια, ισχυρίζονται ότι υπέστησαν κακοποίηση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους το 2021.

Ο τραγουδιστής αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τις ψευδείς και δηλώνοντας ότι δεν έδειξε ποτέ ασέβεια προς καμία γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Το δικαστήριο κάλεσε τις δύο γυναίκες να καταθέσουν αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστή στις 3 Φεβρουαρίου του 2027 για την εξέλιξη της υπόθεσης.

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Το δικαστήριο για τον χειρισμό εξαιρετικά ευαίσθητων υποθέσεων την Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας σε βάρος του τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας έπειτα από μήνυση για σεξουαλικές επιθέσεις που κατέθεσαν δύο γυναίκες που εργάζονταν για τον τραγουδιστή, κατηγορίες που ο καλλιτέχνης αρνείται κατηγορηματικά.

«Ο δικαστής Αντόνιο Πίνια έκρινε παραδεκτή την καταγγελία που υπέβαλαν δύο εργαζόμενες εναντίον του τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας για εγκλήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, καθώς και για εγκλήματα βίας και εξευτελιστικής μεταχείρισης», δήλωσε σε δελτίο τύπου το δικαστήριο με έδρα τη Μαδρίτη.

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Ο δικαστής, ωστόσο, «απέρριψε τις κατηγορίες για εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων και παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στη μήνυση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η απόφαση του δικαστή Αντόνιο Πίνια βασίστηκε «στα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην καταγγελία, δηλαδή στην κατάθεση της καταγγέλλουσας», η οποία «συνιστά αρχικά αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη της ποινικής έρευνας», σύμφωνα με το δικαστήριο.

Δύο γυναίκες, μια οικιακή βοηθός και μια φυσιοθεραπεύτρια, ισχυρίζονται ότι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση ενώ εκείνες εργάζονταν στα ακίνητα του Ιγκλέσιας στις Μπαχάμες και στη Δομινικανή Δημοκρατία το 2021.

Τον Ιανουάριο, ο 83χρονος Ισπανός τραγουδιστής απέρριψε τις κατηγορίες ως «εντελώς ψευδείς», δηλώνοντας ότι ποτέ δεν «επιτέθηκε, εξανάγκασε ή έδειξε ασέβεια σε καμία γυναίκα».

Οι δύο ενάγουσες κλήθηκαν να καταθέσουν «αυτοπροσώπως» ενώπιον δικαστή στις 3 Φεβρουαρίου 2027.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι δικηγόροι του Ιγκλέσιας δεν απάντησαν αμέσως.

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Μια αρχική μήνυση που κατατέθηκε τον Ιανουάριο εναντίον του Ισπανού σταρ των δεκαετιών του 1970 και του 1980, ο οποίος έχει πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δίσκους, απορρίφθηκε από την ισπανική δικαιοσύνη.

Τα δικαστήρια έκρινε ότι δεν είχε δικαιοδοσία να δικάσει σχετικά με τα φερόμενα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η ισπανική εισαγγελία αναθεώρησε στη συνέχεια τη θέση της τον Οκτώβριο, μετά την υποβολή δεύτερης καταγγελίας τον Σεπτέμβριο, κυρίως για «σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση» και «καταναγκαστική και εξευτελιστική εργασία».

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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