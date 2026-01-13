Δύο γυναίκες κατηγορούν τον Ισπανό σταρ Χούλιο Ιγκλέσιας ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά ενώ εργάζονταν ως οικιακές βοηθοί στις βίλες του στην Καραϊβική, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Μια οικιακή βοηθός ισχυρίζεται ότι την πίεσαν να κάνει σεξ με τον Ισπανό τραγουδιστή, περιγράφοντας πράξεις όπως χαστούκια, σωματική και λεκτική κακοποίηση.

Μια φυσιοθεραπεύτρια, που επίσης εργαζόταν για τον τραγουδιστή, ισχυρίστηκε ότι υπέστη ανάρμοστες σωματικές επαφές, προσβολές και ταπείνωση κατά τη διάρκεια της εργασίας της, σε ένα κλίμα ελέγχου και συνεχούς παρενόχλησης.

Ο τελευταίος διάσημος που εμπλέκεται στο σκάνδαλο MeToo, ο Xούλιο Ιγκλέσιας, αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι κακοποίησε τις δύο γυναίκες το 2021, όταν η νεότερη γυναίκα ήταν 22 ετών.

Οι επιθέσεις φέρεται να έλαβαν χώρα στα σπίτια του στην Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας και στο Λίφορντ Κέι στις Μπαχάμες.

(Προσοχή ακολουθεί βίντεο με περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους}

La exempleada cuenta que trabajaba de día y permanecía despierta por la noche para atender a Julio Iglesias: “Una vez me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano” https://t.co/edN47x3Enl pic.twitter.com/MkGO15o6VF — elDiario.es (@eldiarioes) January 13, 2026

Οι κατηγορίες έγιναν γνωστές την Τρίτη μετά από κοινή έρευνα της εφημερίδας eldiario.es στην Ισπανία και του τηλεοπτικού σταθμού Univision.

Μία από τις φερόμενες ως θύματα, η “Ρεμπέκα” ( ψεύτικο όνομα) που είχε καθήκοντα καθαριότητας και μαγειρικής στις βίλες του Ιγκλέσας, λέει ότι ο Ισπανός τραγουδιστής, τότε 77 ετών, την καλούσε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της βραδιάς για σεξ.

«Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», είπε στο eldiario.es και στο Univision Noticias. «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα». Πρόσθεσε ότι οι φερόμενες σεξουαλικές επαφές γίνονταν σχεδόν πάντα παρουσία μίας άλλης γυναίκας, επικεφαλής του οικιακού προσωπικού του.

Η Ρεμπέκα θυμάται ότι, ένα καλοκαίρι, ο Ιγκλέσιας υπέστη μια κρίση ισχιαλγίας: «Πονούσε τόσο πολύ που το πόδι του έτρεμε». Για πέντε νύχτες, δούλευε κατά τη διάρκεια της ημέρας και έπρεπε επίσης να μένει ξύπνια τη νύχτα για να τον φροντίζει. «[Μια νύχτα] με έβαλε για ώρες να γλείφω τον π***^ό του και να του ρουφάω το π**ς για να τον ηρεμήσω, επειδή πονούσε πολύ και αυτό τον ηρεμούσε. Πέρασα σχεδόν όλη τη νύχτα ρουφώντας τα γεννητικά του όργανα. Όταν σταματούσα ή αποκοιμιόμουν, με τραβούσε ξανά από το κεφάλι, σαν να ήθελε να συνεχίσω».

‼️EXCLUSIVA | Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales



Una investigación de @eldiarioes con la colaboración de @nmasunivision https://t.co/4xLx4KrmgM pic.twitter.com/wnWQcr3L6S — elDiario.es (@eldiarioes) January 13, 2026

Μια άλλη γυναίκα, η Λάουρα – επίσης ψευδώνυμο – ισχυρίζεται ότι ο Ιγκλέσιας την φίλησε στο στόμα και άγγιξε το στήθος της παρά τη θέλησή της.

Το elDiario.es και το Univision ισχυρίζονται ότι προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν με τον Ιγκλέσιας και τον δικηγόρο του, αλλά δεν έλαβαν καμία απάντηση στις ερωτήσεις που έστειλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών μηνυμάτων και επιστολών που παραδόθηκαν στα σπίτια του.

Τα μέσα ενημέρωσης προσπάθησαν επίσης να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνο διαχείρισης του σπιτιού όπου έλαβαν χώρα οι φερόμενες επιθέσεις, αλλά δεν έλαβαν απάντηση.

Ωστόσο, η γυναίκα που η Ρεμπέκα αναγνώρισε ως την πρώτη της προϊσταμένη στην έπαυλη στην Πούντα Κάνα απέρριψε τις κατηγορίες ως «ανοησίες».

Η πρώην διευθύντρια δήλωσε ότι τρέφει μόνο «ευγνωμοσύνη, θαυμασμό και σεβασμό για τον σπουδαίο καλλιτέχνη και άνθρωπο», περιγράφοντας τον Ιγκλέσιας ως «ταπεινό, γενναιόδωρο, μεγάλο κύριο και πολύ σεβαστό προς όλες τις γυναίκες».

Οι δύο γυναίκες υπέβαλαν καταγγελίες στην Εισαγγελία του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική κακοποίηση. Η καταγγελία, την οποία έχει στη διάθεσή του το elDiario.es, αναφέρεται σε γεγονότα που συνέβησαν το 2021 και τα οποία θα μπορούσαν να συνιστούν «εμπορία ανθρώπων με σκοπό την καταναγκαστική εργασία και την υποδούλωση», καθώς και «διάφορα εγκλήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας και ακεραιότητας, όπως σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση», καθώς και σωματική βλάβη και διάφορα εγκλήματα κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων «για την επιβολή καταχρηστικών συνθηκών εργασίας».

Η καταγγελία κατονομάζει τον Iγκλέσιας ως τον κύριο δράστη, αλλά περιλαμβάνει επίσης δύο γυναίκες που διαχειρίζονταν τα σπίτια του τραγουδιστή στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες ως συνεργούς. Η ισπανική υπηκοότητα του Iγκλέσιας του επιτρέπει να διωχθεί ποινικά στην Ισπανία, παρόλο που η φερόμενη συμπεριφορά έλαβε χώρα σε άλλες χώρες.

Ο Ιγκλέσιας έχει πουλήσει περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως σε 14 γλώσσες και κυκλοφόρησε 80 άλμπουμ. Σύμφωνα με την εταιρεία Sony, είναι ο ισπανόφωνος καλλιτέχνης που έχει τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως.

