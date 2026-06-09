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Ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Καν, τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων μετά την ολοκλήρωση πειθαρχικής διαδικασίας που κινήθηκε εις βάρος του, έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Η απόφαση ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου από το διοικητικό όργανο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), μετά την ψήφο της εκτελεστικής επιτροπής υπέρ της παραπομπής της υπόθεσης σε ειδική σύνοδο των κρατών-μελών του Δικαστηρίου, η οποία θα εξετάσει το μέλλον του.

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Όπως αναφέρεται σε έγγραφο που επικαλείται ο Guardian, η επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους 21 κρατών-μελών του ΔΠΔ, αποφάσισε με ενισχυμένη πλειοψηφία ότι ο Καν φέρεται να έχει διαπράξει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα σε σχέση με τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο Καρίμ Καν, διακεκριμένος Βρετανός νομικός, έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, οι οποίες ήρθαν στο φως το 2024 και προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στη θητεία του ως επικεφαλής της Εισαγγελίας του ΔΠΔ. Οι καταγγελίες προέρχονται από γυναίκα που εργαζόταν υπό την εποπτεία του στα κεντρικά γραφεία του Δικαστηρίου στη Χάγη.

Η παραπομπή της υπόθεσης στα 125 κράτη-μέλη του ΔΠΔ συνιστά πρωτοφανή εξέλιξη για το ανώτατο διεθνές ποινικό δικαιοδοτικό όργανο και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε ψηφοφορία για την απομάκρυνσή του από τη θέση του εισαγγελέα.

Σε ανακοίνωσή του, το διοικητικό όργανο του Δικαστηρίου διευκρίνισε ότι η αναστολή δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, ενώ σημείωσε ότι ο Καν είχε ήδη αποσυρθεί προσωρινά από τη διαχείριση του τμήματος που είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εκτελεστική επιτροπή έλαβε την απόφαση με βάση έκθεση ανεξάρτητου μηχανισμού του ΟΗΕ, γνωμοδότηση ομάδας δικαστικών εμπειρογνωμόνων, καθώς και γραπτές καταθέσεις που φέρεται να υπέβαλαν τόσο ο ίδιος ο Καν όσο και η καταγγέλλουσα.

Η ψηφοφορία της επιτροπής αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια.

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Οι καταγγελίες της υπαλλήλου του ΔΠΔ αφορούν συμπεριφορά του Καν κατά την περίοδο 2023–2024. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα εξαναγκαστικής και μη συναινετικής σεξουαλικής συμπεριφοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τα περιστατικά να φέρονται να έχουν σημειωθεί σε δωμάτια ξενοδοχείων κατά τη διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών, στο γραφείο του Καν, αλλά και στην κατοικία του.

Οι συνήγοροι του Καρίμ Καν έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες, αρνούμενος ότι παρενόχλησε ή κακομεταχειρίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο, ότι έκανε κατάχρηση της θέσης ή της εξουσίας του ή ότι επέδειξε οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί εξαναγκαστική, εκμεταλλευτική ή επαγγελματικά ανάρμοστη.

Με πληροφορίες από BBC

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