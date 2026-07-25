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Η απόφαση βασίστηκε σε ανεξάρτητη έρευνα που επιβεβαίωσε σοβαρά παραπτώματα και παραβάσεις καθήκοντος σχετικά με καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ο Καρίμ Χαν αρνείται τις κατηγορίες, καταγγέλλει την έλλειψη δίκαιης διαδικασίας και προαναγγέλλει δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης απομάκρυνσής του.

Τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του παραμένουν σε πλήρη ισχύ, καθώς μόνο οι δικαστές μπορούν να τα ανακαλέσουν.

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Ιστορική εξέλιξη για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) αποτέλεσε η αποπομπή του γενικού εισαγγελέα του, Καρίμ Χαν, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των 125 κρατών-μελών του οργανισμού. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΔΠΔ που απομακρύνεται εν ενεργεία επικεφαλής εισαγγελέας για πειθαρχικούς λόγους.

Η απόφαση ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία, καθώς 82 χώρες ψήφισαν υπέρ της απομάκρυνσής του, μετά την ολοκλήρωση ανεξάρτητης έρευνας που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε «σοβαρό παράπτωμα και σοβαρή παράβαση καθήκοντος». Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες, υποστηρίζει ότι δεν του εξασφαλίστηκε δίκαιη διαδικασία και έχει ήδη προαναγγείλει δικαστική προσφυγή.

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Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος γυναίκας συνεργάτιδάς του. Οι κατηγορίες βρίσκονταν υπό διερεύνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο Χαν είχε ήδη τεθεί προσωρινά εκτός καθηκόντων από τον Ιούνιο.

Η απομάκρυνσή του έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεθνών πιέσεων προς το ΔΠΔ, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Καρίμ Χαν να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, αλλά και ηγετικών στελεχών της Χαμάς για εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Γάζα. Παρά την αποπομπή του, οι ήδη εκδοθείσες αποφάσεις και τα εντάλματα του Δικαστηρίου παραμένουν σε ισχύ, καθώς μόνο οι δικαστές του ΔΠΔ μπορούν να τα ανακαλέσουν.

Ποιος είναι ο Καρίμ Χαν

Ο 56χρονος Καρίμ Αχμάντ Ασίφ Χαν γεννήθηκε στο Εδιμβούργο από πακιστανικής καταγωγής πατέρα και Βρετανίδα μητέρα. Σπούδασε Νομική στο King’s College του Λονδίνου και απέκτησε μακρά εμπειρία στο διεθνές ποινικό δίκαιο.

Εργάστηκε ως εισαγγελέας αλλά και ως συνήγορος υπεράσπισης σε σημαντικές υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου στα διεθνή δικαστήρια για τη Ρουάντα και την πρώην Γιουγκοσλαβία, ενώ από το 2018 έως το 2021 ηγήθηκε της ομάδας των Ηνωμένων Εθνών που διερευνούσε τα εγκλήματα του ISIS στο Ιράκ. Τον Φεβρουάριο του 2021 εξελέγη εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αναλαμβάνοντας επίσημα τα καθήκοντά του τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.