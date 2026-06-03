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Ένα φρικτό έγκλημα συγκλονίζει τη Φινλανδία με πρωταγωνιστή και έχει στο επίκεντρο έναν 27χρονο άνδρα που κατηγορείται ότι μεταξύ του 2019 και του 2022 κακοποίησε σεξουαλικά 361 παιδιά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ακόμη κατηγορείται για διανομή παιδικής πορνογραφίας.

27χρονος εξανάγκασε πάνω από 360 παιδιά να του στέλνουν γυμνές φωτογραφίες

Τα θύματα ήταν ηλικίας από 9 έως 15 ετών και σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, χιλιάδες βίντεο και εικόνες αγνώστων παιδιών βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του 27χρονου το 2022. Ο άνδρας επικοινώνησε με τα παιδιά μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Snapchat, ζητώντας τους να τραβήξουν και να του στείλουν φωτογραφίες ή βίντεο με τα ίδια να φορούν ελάχιστα ρούχα ή να είναι γυμνά. Ζήτησε επίσης να εκτελέσουν σεξουαλικές πράξεις, ανέφερε η αστυνομία.

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Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι κύριες κατηγορίες αφορούν διακεκριμένη σεξουαλική βία εις βάρος παιδιών και διανομή εικόνων που απεικονίζουν παιδιά σε καταστάσεις σεξουαλικής φύσης. Ο άνδρας παραδέχτηκε εν μέρει τις πράξεις του κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Η Εισαγγελική Αρχή ανακοίνωσε στις 3 Ιουνίου ότι οι εισαγγελείς αποφάσισαν να μην ασκήσουν δίωξη σε τρεις από τις υποθέσεις.