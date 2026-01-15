Σοκ προκαλούν νέες λεπτομέρειες από τις καταγγελίες που έχουν κάνει δύο γυναίκες κατά του Ισπανού τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας.

Οι δύο γυναίκες υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματα του 82χρονου σήμερα τραγουδιστή ενώ εργάζονταν ως εσωτερικές υπάλληλοι, με τους Ισπανούς εισαγγελείς να διερευνούν πλέον τις καταγγελίες.

Σε εκτενές ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε την Τρίτη από την elDiario, οι δύο γυναίκες περιέγραψαν τα γεγονότα χρησιμοποιώντας τα ψευδώνυμα Λάουρα και Ρεμπέκα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, η σεξουαλική κακοποίηση σημειώθηκε το 2021, όταν ο Χούλιο Ιγκλέσιας ήταν 77 ετών, στις επαύλεις του στο τουριστικό θέρετρο Πούντα Κάνα στη Δομινικανή Δημοκρατία και το Λάιφορντ Κέι στις Μπαχάμες. Η νεότερη από τις δύο καταγγέλλουσες ήταν τότε 22 ετών.

Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας στο Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας (Audiencia Nacional) δήλωσε:

«Λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σήμερα σχετικά με τον Χούλιο Ιγκλέσιας και το ενδιαφέρον που επέδειξαν τα μέσα ενημέρωσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 5 Ιανουαρίου 2026 κατατέθηκε καταγγελία στην Εισαγγελία της Audiencia Nacional.

Έχουν κινηθεί προκαταρκτικές ποινικές διαδικασίες, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, είναι εμπιστευτικές. Δεδομένης της φύσης των καταγγελιών και επαναλαμβάνοντας τον απόρρητο χαρακτήρα της εισαγγελικής έρευνας, καθώς και για την προστασία των φερόμενων θυμάτων, δεν είναι σκόπιμο να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες».

«Σου αρέσουν οι γυναίκες;», «Σου αρέσουν τα τρίο;»



Οι δύο γυναίκες ανέφεραν στο elDiario ότι, κατά τη διαδικασία πρόσληψης, τους ζητήθηκαν φωτογραφίες του προσώπου και ολόκληρου του σώματός τους από το άτομο που ήταν υπεύθυνο για τις προσλήψεις, ενώ λίγο μετά την άφιξή τους στην έπαυλη, ο ίδιος ο Χούλιο Ιγκλέσιας φέρεται να τους υπέβαλε σε ιδιαίτερα προσωπικές ερωτήσεις.

«Σου αρέσουν οι γυναίκες;», «Σου αρέσουν τα τρίο;» και «έχεις κάνει επέμβαση στο στήθος;» φέρεται να ήταν μερικές από τις ερωτήσεις που τις έκανε, πριν τις αγγίξει ανάρμοστα.

Η Ρεμπέκα, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια, κατηγόρησε επίσης του πρώην προϊσταμένους της, λέγοντας ότι λίγο μετά την πρόσληψή της ενημερώθηκε πως δεν επιτρεπόταν να έχει σύντροφο όσο εργαζόταν για τον τραγουδιστή. Όπως αναφέρει, της ζητήθηκε επίσης να παραδίδει το κινητό της τηλέφωνο εάν το ζητούσε ο εργοδότης της, ώστε να ελέγχει τις συνομιλίες της στο WhatsApp.

«Ο Χούλιο Ιγκλέσιας με χαστούκιζε πολύ δυνατά»

Παράλληλα, στην καταγγελία της κάνει λόγο για βίαιες διεισδύσεις, οι οποίες – όπως είπε – της προκάλεσαν «πολύ πόνο», σωματικές επιθέσεις, καθώς και τρίο με γυναίκες προϊσταμένες, αφού πρώτα της είχαν δώσει κρασί και τεκίλα. «Με χαστούκιζε πολύ δυνατά, με τρομερή δύναμη» δήλωσε.

Η Ρεμπέκα υποστήριξε ακόμη ότι εξαναγκαζόταν να ικανοποιεί τον Χούλιο Ιγκλέσιας για ώρες προκειμένου – όπως της έλεγαν – να ανακουφίζεται από πόνους στην πλάτη, συνέπεια τροχαίου ατυχήματος που είχε υποστεί δεκαετίες νωρίτερα.

Η πρώην καθαρίστρια ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των φερόμενων περιστατικών κακοποίησης ένιωθε πως δεν είχε καμία δυνατότητα διαφυγής. Μετά την αποχώρησή της από τη δουλειά, διαγνώστηκε από νευροψυχολόγο με δυσθυμία, μια μορφή επίμονης κατάθλιψης, και ξεκίνησε θεραπεία.

«Με ταπείνωνε»



Η Λόρα δήλωσε στο elDiario ότι ξεκίνησε να εργάζεται για τον τραγουδιστή αφού δέχθηκε τηλεφώνημα από άνδρα με έντονη ισπανική προφορά, ο οποίος της είπε: «Εδώ Χούλιο Ιγκλέσιας. Είσαι έτοιμη να σου αλλάξω τη ζωή;».

Όπως κατήγγειλε, αρχικά εμφανίστηκε «ευγενικός και υποστηρικτικός», όμως στη συνέχεια άρχισε να την ταπεινώνει. Περίπου δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της εργασίας της, φέρεται να της ζήτησε να του δείξει το στήθος της, αφού πρώτα τη ρώτησε αν ήταν φυσικό ή «είχε κάνει κάποια επέμβαση». Υποστήριξε επίσης ότι τη φίλησε βίαια στο στόμα.

Η Λόρα περιέγραψε ένα διαρκώς τεταμένο κλίμα μέσα στο σπίτι, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο «απολύτως ελεγκτικό», που ασκούσε εξουσία «μέσω του φόβου».

«Σε απειλεί ότι θα σε απολύσει και σου υπενθυμίζει συνεχώς ότι το να δουλεύεις γι’ αυτόν είναι το καλύτερο πράγμα που σου έχει συμβεί ποτέ.

«Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί»: Ο βετεράνος τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας ετοιμάζεται για νομική μάχη έπειτα από τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση

Το περιοδικό Hola! ανέφερε χθες ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Iγκλέσιας, ο οποίος τους είπε ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και όλα θα ξεκαθαριστούν, χωρίς όμως να παραθέσει άμεσες αναφορές από τη συνομιλία.

Ο Iγκλέσιας και η νομική του ομάδα προετοιμάζουν την υπεράσπισή του και επιθυμεί να φτάσει στο βάθος του ζητήματος, ώστε να μην παραμείνουν αμφιβολίες για το τι συνέβη, αναφέρει το Hola!, που έκανε την αποκλειστική συνέντευξη χάρη στη μακροχρόνια φιλία του με τον τραγουδιστή.

Το περιβάλλον του Iγκλέσιας αρνείται τις κατηγορίες σε ιδιωτικό επίπεδο και είναι σοκαρισμένο, πρόσθεσε το Hola!

Ο Iγκλέσιας είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Ισπανόφωνους καλλιτέχνες όλων των εποχών, με πάνω από 300 εκατομμύρια δίσκους που έχουν πουληθεί σε μια καριέρα που διαρκεί έξι δεκαετίες.