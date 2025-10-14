Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ είπαν ότι άνοιξαν πυρ την Τρίτη για την εξάλειψη απειλής από «υπόπτους» που προσέγγιζαν τις δυνάμεις του στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, και οι υγειονομικές αρχές στον παλαιστινιακό θύλακα είπαν πως τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός είπε πως οι «ύποπτοι» είχαν περάσει το όριο της αρχικής απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων στο πλαίσιο του σχεδίου κατάπαυσης πυρός που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ, κατά παράβαση της συμφωνίας.

Οι τοπικές αρχές της Γάζας είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έξι Παλαιστίνιους σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στον θύλακα την Τρίτη.

Τη Δευτέρα η Χαμάς άφησε ελεύθερους τους τελευταίους ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους από τη Γάζα και το Ισραήλ έστειλε πίσω λεωφορεία με Παλαιστίνιους κρατούμενους, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να κηρύσσει το τέλος του διετούς πολέμου, που έχει αλλάξει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Reuters