Ένας άνδρας περίπου 70 ετών σκοτώθηκε σε επίθεση με μαχαίρι και πυροβολισμούς στη Χάιφα του Ισραήλ.

Ο τρομοκράτης που πραγματοποίησε φονική επίθεση με μαχαίρι το πρωί στη Χάιφα είναι Ισραηλινός πολίτης, δήλωσε εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία σκοτώθηκε μετά την επίθεση και θεωρείται ότι έπεσε νεκρός από τα πυρά φρουρού του σταθμού λεωφορείων. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως ήταν γύρω στα 20 και έφτασε στον σταθμό από την πόλη Σφαράμ στο βόρειο Ισραήλ.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν στην επίθεση, που έγινε κοντά σε σταθμό λεωφορείων της Χάιφα.

UPDATE: A stabbing terror attack has occurred in Haifa. Police forces are on the scene. The terrorists have been neutralized and eliminated.



4 critically wounded

1 moderately wounded pic.twitter.com/ZmctfJGVGt