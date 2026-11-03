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Ένα ισχυρό καιρικό φαινόμενο έπληξε παραθαλάσσια περιοχή της νότιας Ιταλίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε τουριστική εγκατάσταση και μετατρέποντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένα εστιατόριο σε ερείπια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, στην περιοχή Castellaneta Marina, στην επαρχία του Τάραντα, στην περιφέρεια της Απουλίας. Μια ισχυρή ανεμοθύελλα, με τη μορφή ανεμοστρόβιλου, χτύπησε το παραλιακό μέτωπο και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο γνωστό παραθαλάσσιο συγκρότημα Lido Trocadero.

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Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ο ισχυρός άνεμος σαρώνει τον χώρο του εστιατορίου, παρασύροντας τις μεταλλικές στέγες και προκαλώντας μεγάλες ζημιές τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους της εγκατάστασης.

Από τη δύναμη του φαινομένου καταστράφηκαν οι τέντες και οι μεταλλικές κατασκευές, ενώ έπιπλα και αντικείμενα εκτοξεύτηκαν, τα τζάμια έσπασαν και τμήματα της εγκατάστασης υπέστησαν σοβαρές φθορές.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, το φαινόμενο εκδηλώθηκε περίπου στις 9:15 το πρωί, αιφνιδιάζοντας την περιοχή. Συντρίμμια έφτασαν ακόμη και σε γειτονική κατοικία.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες προχώρησαν στην ασφάλιση της περιοχής και στην απομάκρυνση των συντριμμιών, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια.

Παρά την έκταση των υλικών ζημιών, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η περιφέρεια της Απουλίας βρισκόταν αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα, με τις αρχές να διατηρούν σε ισχύ προειδοποίηση για κακοκαιρία και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.