Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η τροπική καταιγίδα Ησαΐας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων στις πολιτείες Φλόριντα και Αλαμπάμα, λόγω πτώσεων δέντρων στα σπίτια τους.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο άφησε σχεδόν εξακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διέταξαν την απομάκρυνση κατοίκων, καθώς η καταιγίδα συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Παράλληλα, η καταιγίδα επηρέασε τον ενεργειακό τομέα, οδηγώντας στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στην αποδέσμευση στρατηγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων από το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας.

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Η τροπική καταιγίδα Ησαΐας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στις νότιες ΗΠΑ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, ανέφεραν οι αρχές χθες Σάββατο.

Η καταιγίδα έφερε «ισχυρούς ανέμους σ’ όλη την Αλαμπάμα», που «ξερίζωσαν δέντρα, έκοψαν το ρεύμα και προκάλεσαν ζημιές», συνόψισε η κυβερνήτρια της πολιτείας Κέι Άιβι.

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Κατά τα ως τώρα στοιχεία των αρχών, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πτώσεων δέντρων σε σπίτια στις πολιτείες Φλόριντα και Αλαμπάμα.

Σχεδόν 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν είχαν ηλεκτροδότηση χθες βράδυ σε διάφορους τομείς των νότιων ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.com.

Τροχόσπιτα αναποδογυρισμένα, πρατήρια καυσίμων διαλυμένα, συντρίμμια και δέντρα σκορπισμένα: το πέρασμα του ακραίου φαινομένου προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη βορειοδυτική Φλόριντα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

🇺🇸 | Pensacola, Florida, estuvo entre las zonas más afectadas por el huracán Isaias, según el equipo de FOX que inspeccionó vía aérea los daños generalizados. pic.twitter.com/dB0uiIBTr2 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 11, 2026

Η καταιγίδα έχασε μέρος της δύναμής της χθες, αφού έφτασε πάνω από το έδαφος στη Φλόριντα, όπου σάρωσε την ακτή στον Κόλπο του Μεξικού φέρνοντας καταρρακτώδεις βροχές και βίαιους ριπαίους ανέμους, σύμφωνα με το αμερικανικό εθνικό κέντρο κυκλώνων και τυφώνων (NHC). Αποδυναμώθηκε γρήγορα πάνω από την Αλαμπάμα, όπου μετατράπηκε σε «μετατροπικό κυκλώνα», ανέφερε το NHC σε έκτακτο ενημερωτικό δελτίο του.

Οι κάτοικοι δεν είναι ακόμη εκτός κινδύνου, προειδοποίησε ο κυβερνήτης της Φλόριντας, ο Ρον ΝτεΣάντις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες το πρωί. Πρόσθεσε πως είναι «πιθανό» τα νερά να συνεχίσουν να ανεβαίνουν κατά τόπους, καθώς αναμένονταν κατακρημνίσεις 10 ως 20 εκατοστών μέσα στο σαββατοκύριακο.

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Ο κυκλώνας κινείται προς βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κι αναμένεται να αποδυναμωθεί περνώντας από τις κοιλάδες των πολιτειών Τενεσί και Οχάιο, κατά το NHC.

Προτού υποβαθμιστεί, ο Ησαΐας ήταν κυκλώνας κατηγορίας 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ταχύτητας 165 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Μπροστά στους κινδύνους καταστροφικών ανέμων, σφοδρών κυμάτων και καταρρακτωδών βροχών κολοσσιαίων διαστάσεων, πολιτείες με ακτές στον Κόλπο του Μεξικού, ιδίως η Φλόριντα και η Αλαμπάμα, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έδωσαν εντολές να υπάρξουν εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων.

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DEVASTATING DAMAGE FROM ABOVE: Drone footage reveals the extensive damage in the aftermath of Hurricane Isaias, which tore through Florida’s Panhandle, ripping the roof off an apartment complex and leaving widespread destruction.



We’re tracking the damage, the response, and… pic.twitter.com/qzklMCjNOV — WeatherNation (@WeatherNation) October 10, 2026

Ο Ησαΐας είναι ο πρώτος κυκλώνας της περιόδου στον Ατλαντικό, όπου η κυκλωνική δραστηριότητα –κατά κανόνα αρχίζει τον Ιούνιο και διαρκεί ως τα τέλη Νοεμβρίου– χαρακτηρίζεται ασυνήθιστα ήπια ως τώρα, εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο.

Καθώς τροποποιεί την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τις πιέσεις σε μεγάλη κλίμακα, το Ελ Νίνιο τείνει σε ανάσχεση των κυκλώνων στον Ατλαντικό και αντίθετα ενίσχυση των τυφώνων στον Ειρηνικό — όπου ήδη φέτος έχουν καταγραφτεί τρία τέτοια φαινόμενα μέγιστης κατηγορίας.

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Γεννημένη στον ωκεανό αυτόν, η καταιγίδα Ρέιτσελ αναμένεται να φθάσει σήμερα κοντά στα σύνορα ανάμεσα στην Καλιφόρνια και το Μεξικό, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), ενώ προκάλεσε ήδη ζημιές, λόγω της θαλασσοταραχής που φέρνει.

Powerful winds ripped roofing off a hotel in Pensacola, Florida, Friday as Hurricane Isaias slammed into the Gulf Coast as a Category 2 storm.



The hurricane made landfall near Destin with sustained winds of 105 mph, bringing heavy rain, widespread flooding and dangerous storm… pic.twitter.com/U98lO2sQ61 — CBS News (@CBSNews) October 10, 2026

Επίσης στον Ειρηνικό, τυφώνας κατηγορίας 4, ο Σάιμον, αναμένεται σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στη λουτρόπολη Πουέρτο Βαγιάρτα, στο Μεξικό, όπου ο στρατός προχώρησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων παράκτιων χωριών.

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Αεροδρόμια στη Φλόριντα ανέστειλαν χθες προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ εργαζόμενοι σε εξέδρες άντλησης πετρελαίου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, μεταφέρθηκαν στις ακτές.

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Ανεστάλη από την Παρασκευή η λειτουργία εγκαταστάσεων που αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό παραγωγικό δυναμικό ως προς την παραγωγή φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις αρχές.

#Isaias has been downgraded to a post-tropical storm. However, the flooding threat in the southeastern U.S. remains, with impacts expected to continue overnight and into Saturday. Incredible storm! https://t.co/WSP8qgvXAs — Olga R&R (@OlgaRroyal) October 10, 2026

Η καταιγίδα Ησαΐας απειλεί περιοχή με αρκετά διυλιστήρια, προκαλώντας ακόμη περισσότερη αναστάτωση στον τομέα της ενέργειας, ήδη υπό πίεση λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

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Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας ενέκρινε χθες την αποδέσμευση «ως και τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών» από τα αμερικανικά στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα, για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Δείτε φωτογραφίες:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: REUTERS

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ