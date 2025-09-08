Η Ιταλία δεν είναι μόνο ένας αγαπημένος προορισμός για διακοπές αλλά και μια χώρα που αποφάσισε να είναι φιλική και προς τους υπερπλούσιους του πλανήτη.

Η αρχή έγινε το 2017 από την τότε κεντροαριστερή κυβέρνηση του Πάολο Τζεντιλόνι και ενισχύθηκε από την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία κάνει ακόμη πιο ευνοϊκή την φορολογική μεταχείριση των πλουσίων μετατρέποντας την Ιταλία σε κορυφαίο προορισμό μετεγκατάστασης τους στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Henley & Partners, η οποία ειδικεύεται σε προγράμματα υπηκοότητας και διαμονής μέσω επένδυσης, το 2025 η Ιταλία προσελκύει ένα νέο κύμα υπερ-πλούσιων που επιδιώκουν να επωφεληθούν από το φιλικό προς τους επενδυτές περιβάλλον, την ακμάζουσα αγορά ακινήτων και το χαμηλό φορολογικό καθεστώς.

Η Ιταλία προωθεί ένα ευνοϊκό καθεστώς ενιαίας φορολογίας που σε συνδυασμό με την πολυτελή ζωή και την ενίσχυση του Μιλάνου ως επιχειρηματικό πόλο κάνει τη χώρα περιζήτητη. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2025, πάνω από 3.600 πλούσιοι θα εγκατασταθούν στη γειτονική χώρα.

«Η κυβέρνηση θέσπισε ως ανώτατο φόρο μεγάλης περιουσίας τα 200.000 ευρώ, το οποίο αν και είναι πολύ πάνω από την ενιαία φορολογία για τους Ιταλούς, είναι ψίχουλα για ανθρώπους με τεράστιες περιουσίες εκατ. και δισ. ευρώ», δήλωσε στο CNBC ο Matteo Pella, μεσίτης στην εταιρεία ακινήτων της Berkshire Hathaway HomeService.

Ανάμεσα στους νέους κατοίκους είναι πλούσιοι επιχειρηματίες και διασημότητες ανάμεσά τους ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αιγύπτου και συνιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Aston Villa, Nassef Sawiris, και ο αντιπρόεδρος της Goldman Sachs, Richard Gnodde.

Πόλη του χρήματος το Μιλάνο

Το καθεστώς της επίπεδης φορολογίας στην Ιταλία εισήχθη το 2017 ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της τότε κεντροαριστερής κυβέρνησης να προσελκύσει ξένους επενδυτές, ενθαρρύνοντας παράλληλα τα εγχώρια ταλέντα να επιστρέψουν στη χώρα μετά την κρίση χρέους της ευρωζώνης.

Αυτό, με τη σειρά του, πυροδότησε ένα νέο κύμα επιχειρήσεων που επιδιώκουν να καλύψουν την εισροή νέου πλούτου, ιδιαίτερα στο οικονομικό και κέντρο μόδας της χώρας, το Μιλάνο. Μεταξύ αυτών είναι η νεοσύστατη λέσχη μελών The Wilde και, πριν από αυτό, η Casa Cipriani.

«Πραγματικά πιστεύαμε ότι ήταν μια καλή στιγμή να επιστρέψουμε στην Ιταλία», δήλωσε στο CNBC η Άννα Τσιπριανί, διευθύντρια μελών στην Casa Cipriani Milano.

«Το Μιλάνο έχει εξελιχθεί πολύ με την πάροδο των ετών». Παλιότερα, ήταν γνωστό περισσότερο για τον βιομηχανικό του χαρακτήρα και, φυσικά, για τους οίκους μόδας, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο ελκυστικό σε επενδυτές και σε ένα διεθνές κοινό» αναφέρει.

Όμως οι αφίξεις των πλουσίων κάνει τη ζωή των μικρομεσαίων Ιταλών δύσκολη καθώς οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευτεί σε ορισμένες από τις πιο επιθυμητές τοποθεσίες της χώρας, από την Τοσκάνη και την Ιταλική Ριβιέρα.

Στη Ρώμη, τη Βενετία, τη Φλωρεντία, το Μιλάνο και στην περιοχή γύρω από τη λίμνη Κόμο, ο πληθυσμός αλλάζει καθώς οι ντόπιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν ή να μοσχοπουλήσουν σπίτια και περιουσίες.

«Οι τιμές των ακινήτων στην περιοχή βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών», δήλωσε ο Pella, ιδιοκτήτης κτηματομεσιτικού γραφείου στη λίμνη Κόμο.

«Σε πέντε χρόνια, είχαμε αύξηση διψήφιων ποσοστών. Για τα επόμενα χρόνια, πιθανότατα θα δούμε μια σταθερή αύξηση 3% έως 4% εδώ στη λίμνη Κόμο».

Οι τιμές των ακινήτων στο Μιλάνο έχουν αυξηθεί κατά 49% από τότε που εισήχθη το καθεστώς της ενιαίας φορολογίας της χώρας το 2017, σε σύγκριση με 10,9% στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, σύμφωνα με τον όμιλο ακινήτων Tecnocasa. Η παγκόσμια εταιρεία συμβούλων ακινήτων Knight Frank αναμένει τώρα ότι η κορυφαία αγορά ακινήτων της πόλης θα καταγράψει περαιτέρω αύξηση τιμών 3,5% το 2025.

«Οι πόλεις αυτές θα είναι προσιτές μόνο για όσους μπορούν να το αντέξουν οικονομικά το υψηλό κόστος διαβίωσης καθώς οι τιμές δεν εξαρτώνται πλέον απαραίτητα από τη λογική της αγοράς ως επένδυση. Έχουν χρήματα και δίνουν αμύθητα ποσά απλά για να έχουν καλύτερη θέα» δήλωσε ο Pella.

Το φαινόμενο της μετεγκατάστασης των πλουσίων διευρύνεται παγκοσμίως καθώς αναζητούν όλο και πιο ελκυστικούς φορολογικούς παραδείσους.

Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των ατόμων με υψηλή καθαρή αξία που με μετεγκαθίστανται στο εξωτερικό εκτιμάται ότι έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ το 2024.

Αυτή η τάση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί το 2025 και το 2026, καθώς βαθαίνει το χάσμα μεταξύ των χωρών που επιδιώκουν να προσελκύσουν τους υπερπλούσιους και εκείνων που καταπολεμούν την ανισότητα.

Η Γαλλία έχει εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης του φόρου περιουσίας, ενώ η Ελβετία εξετάζει νέες αλλαγές στον φόρο κληρονομιάς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατάργησε τον Απρίλιο το άνω των 200 ετών φορολογικό καθεστώς μη κατοικίας, το οποίο απάλλασσε τους πλούσιους αλλοδαπούς που ζουν στη Βρετανία από την καταβολή βρετανικού φόρου για το εισόδημα και τα κέρδη τους από το εξωτερικό. Αυτό έρχεται μετά από μια εκροή τραπεζών και χρηματιστών με έδρα το Λονδίνο σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Μιλάνο, μετά το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016.

«Υπάρχουν χώρες σε όλο τον κόσμο που θέλουν να προσελκύσουν τους εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους του Ηνωμένου Βασιλείου» δήλωσε ο Stuart Wakeling, διευθύνων σύμβουλος της Henley & Partners U.K.

Ενώ αυτά τα καθεστώτα υπηκοότητας και διαμονής ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και μπορούν να περιλαμβάνουν αυστηρές επενδυτικές απαιτήσεις, η Ιταλία έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η εφάπαξ πληρωμή των 200.000 ευρώ προσφέρει σε ξένους υπηκόους ή Ιταλούς που έχουν ζήσει στο εξωτερικό για τουλάχιστον εννέα χρόνια και θέλουν να επιστρέψουν, απαλλαγή από ευρύτερους φόρους εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων για έως και 15 χρόνια.