Έντονη κατακραυγή έχει προκαλέσει στην Ιταλία η δράση πορνογραφικής ιστοσελίδας που δημοσίευσε παραποιημένες φωτογραφίες γνωστών γυναικών της δημόσιας ζωής, μεταξύ των οποίων η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Έλι Σκλέιν.

Όπως αποκαλύπτει ο Guardian, η ιστοσελίδα Phica (αναγραμματισμός της ιταλικής λέξης fica, που αποτελεί χυδαία αναφορά στα γυναικεία γεννητικά όργανα), φιλοξενεί φωτογραφίες γυναικών πολιτικών από όλα τα κόμματα, συνοδευόμενες από χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες.

Οι εικόνες φαίνεται πως τραβήχτηκαν σε δημόσιες εμφανίσεις, συνεντεύξεις ή διακοπές – πολλές με μαγιό – και τροποποιήθηκαν ψηφιακά, ώστε να προβάλλουν σεξουαλικά υπονοούμενα, να μεγεθύνουν μέρη του σώματος ή να αλλοιώσουν τη στάση των εικονιζόμενων. Η σελίδα, η οποία λειτουργεί από το 2005, έχει περισσότερους από 700.000 συνδρομητές και μέχρι πρόσφατα παρέμενε ενεργή χωρίς περιορισμούς.

Πολιτικές και δημόσια πρόσωπα ανάμεσα στα θύματα

Εκτός από τις Μελόνι και Σκλέιν, στο στόχαστρο βρέθηκαν και άλλες γνωστές γυναίκες, όπως η ηθοποιός Πάολα Κορτελέσι και η influencer Κιάρα Φεράνι, με τις φωτογραφίες τους να δημοσιεύονται χωρίς συγκατάθεση.

Η Βαλέρια Καμπάνια, βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος (PD), ήταν από τις πρώτες που κατήγγειλαν τη σελίδα, δίνοντας το έναυσμα για μια ευρύτερη κινητοποίηση. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook:

«Ένιωσα αηδιασμένη, θυμωμένη και απογοητευμένη. Δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή όταν είδα τις φωτογραφίες μου να αναρτώνται χωρίς άδεια, μαζί με σεξιστικά, χυδαία και βίαια σχόλια. Αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά όλους μας, το δικαίωμα να ζούμε με σεβασμό και χωρίς φόβο».

Το κύμα αντιδράσεων που ακολούθησε οδήγησε τα ιταλικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για το «#MeToo της Ιταλίας». Πολιτικοί όπως οι Αλέσια Μοράνι, Αλεσάντρα Μορέτι και Λία Κουαρταπέλε ακολούθησαν το παράδειγμα της Καμπάνια, καταθέτοντας επίσης επίσημες καταγγελίες.

«Δεν είμαι η μόνη. Πρέπει να καταγγείλουμε τις ομάδες ανδρών που δρουν ανενόχλητες, παρ’ όλες τις καταγγελίες. Αυτοί οι ιστότοποι πρέπει να κλείσουν οριστικά», δήλωσε η Μοράνι μέσω Instagram.

Στόχος το κλείσιμο της πλατφόρμας

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, με την επίσημη παρέμβαση πολιτικών του Δημοκρατικού Κόμματος να αποτελεί καταλύτη για τη νομική ενεργοποίηση κατά της πλατφόρμας. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών με αίτημα το κλείσιμο της σελίδας, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 150.000 υπογραφές.

Το φαινόμενο δεν περιορίστηκε σε πολιτικούς της κεντροαριστεράς. Ανάμεσα στα πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν είναι και πολιτικοί της άκρας δεξιάς, όπως η Αλεσάντρα Μουσολίνι, εγγονή του Μπενίτο Μουσολίνι και μέλος του Lega, καθώς και η Ντανιέλα Σανταντσέ, υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας.

Με πληροφορίες από Guardian

