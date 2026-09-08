Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Καναδάς επέβαλε δασμούς έως και 50% σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ως αντίποινα για προγενέστερους δασμούς των ΗΠΑ.

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε τέλμα μετά την κατάρρευση των συνομιλιών τον περασμένο Αύγουστο.

Αμερικανοί και Καναδοί αξιωματούχοι αλληλοκατηγορούνται για την έλλειψη προόδου, ενώ η αμερικανική πλευρά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω κυρώσεις.

Ο πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά καναδικών επιχειρήσεων, κλιμακώνοντας την ένταση στη σημαντική διμερή εμπορική σχέση των δύο χωρών.

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Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι δασμοί έως και 50% που επέβαλε ο Καναδάς σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων καθώς δεν διαφαίνονται ενδείξεις εμπορικής συμφωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ στον ορίζοντα.

Τα τελευταία 2 χρόνια οι σχέσεις των δύο γειτόνων είναι στην κόψη του ξυραφιού καθώς αυτοί είναι οι νέοι αντίδασμοι που επιβάλλοντας ως απάντηση στους Αμερικανικούς δασμούς που προηγήθηκαν και θα ισχύουν για αμερικανικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από χάλυβα μέχρι έπιπλα και βαμβακερά μπλουζάκια.

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Τα φρέσκα ψάρια και ο αστακός ήταν επίσης στη λίστα, αλλά ο Καναδάς τα παρέλειψε όταν ξέσπασαν αντιδράσεις από τους αλιείς, ένα σημάδι της δύσκολης ισορροπίας που πρέπει να επιτύχει καθώς αντιδρά εναντίον του μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου του.

Όπως αναφέρει το BBC, τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Καναδοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα ήθελαν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν έχει γίνει καμία κίνηση για την επανέναρξη των συνομιλιών μετά την κατάρρευσή τους στα τέλη Αυγούστου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι «είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε και να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία όταν οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι» με τον Αμερικανό υπουργό εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ να υποστηρίζει ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο του Καναδά.

«Τους προσφέραμε την καλύτερη συμφωνία, την κοίταξαν κατάματα και άλλαξαν γνώμη», δήλωσε ο Γκριρ σε συνέντευξή του στο Fox News, προσθέτοντας ότι υπήρξε περιορισμένη επικοινωνία με τους Καναδούς από τότε που οι συνομιλίες κατέρρευσαν.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη με τον καναδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CBC, ο Γκριρ προειδοποίησε για νέα αντίποινα και άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αντιδράσουν απαγορεύοντας την εισαγωγή ορισμένων καναδικών προϊόντων.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές χθες λέγοντας ότι θα σταματήσει όλες τις αμερικανικές επιχειρήσεις με την καναδική κατασκευάστρια αεροπλάνων Bombardier, εκτός εάν μεταφέρει την παραγωγή της στις ΗΠΑ.

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Η εταιρεία είναι μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα, συνεισφέροντας πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά στο ετήσιο ΑΕΠ του Καναδά το 2024, σύμφωνα με έκθεση που ανατέθηκε από την Bombarier από την εταιρεία δημόσιας λογιστικής PwC.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στον Καναδά σε μια σειρά από άλλες αναρτήσεις στο Truth Social το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένης μιας που χαρακτήρισε τη συναλλαγματική ισοτιμία του Καναδά με τις ΗΠΑ «απαράδεκτη».

Μια άλλη ανάρτηση έδειχνε έναν χάρτη της Βόρειας Αμερικής – συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και του Μεξικού – και της Γροιλανδίας, όλα επικαλυμμένα με τη σημαία των ΗΠΑ.

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Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν τη μεγαλύτερη διμερή εμπορική σχέση στον κόσμο, η οποία αποτιμάται σε σχεδόν 900 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 με τις απιχειρήσεις και στις δύο πλευρές των συνόρων να αναμένεται να πληρώσουν τη νύφη χωρίς λόγο, καθώς είναι πιόνια μιας χωρίς λόγο σύγκρουσης.

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