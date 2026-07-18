Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περισσότεροι από 600 κάτοικοι του Φορτ Χόουπ στο βορειοδυτικό Οντάριο εγκαταλείπουν τις εστίες τους με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων λόγω των σφοδρών δασικών πυρκαγιών.

Οι συνολικές πυρκαγιές στον Καναδά έχουν ανέλθει στις 955, ενώ ο καπνός έχει προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα σε αρκετές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ειδικοί συνδέουν την αύξηση των πυρκαγιών με τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες οδηγούν σε ξηρότητα των δασών και δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους.

Η υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Έλενορ Ολσέφσκι υπεραμύνθηκε της δασικής πολιτικής της χώρας, τονίζοντας τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2020 για την πρόληψη των πυρκαγιών.

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Περισσότεροι από 600 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Οντάριο του Καναδά, με τον στρατό να έχει ξεκινήσει την απομάκρυνσή τους.

Η υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Έλενορ Ολσέφσκι δήλωσε αργά χθες Παρασκευή πως οι ένοπλες δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν αεροσκάφη προκειμένου να απομακρύνουν τους κατοίκους του Φορτ Χόουπ στο αραιοκατοικημένο βορειοδυτικό Οντάριο, όπου μαίνονται μερικές από τις πιο σφοδρές πυρκαγιές, με τους καπνούς να έχεουν φτάσει έως τη Νέα Υόρκη.

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This is what wildfires can do to Niagara Falls !



There are roughly 180 to 200 active wildfires burning across Ontario, with approximately 60 to 69 classified as completely OUT OF CONTROL.



The fires have impacted over 600,000 hectares (6,000 km2) of land.#Canada #Ontario… pic.twitter.com/rqf7bYKKCE — sustainme.in®️ (@sustainme_in) July 17, 2026

Canada wildfire, 128 active wildfires continue to burn across Northwestern Ontario, with dozens still out of control Evacuations and highway closures remain in effect as extreme heat fuels the crisis.

As of July 15, 2026, multiple wildfires continue to burn across northwestern… pic.twitter.com/Evh2Al3DUT July 16, 2026

Η περιοχή δεν έχει πολλούς δρόμους και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αεροπορική μεταφορά. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από επηρεαζόμενες περιοχές προς πόλεις νοτιότερα στο Οντάριο.

Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν γίνει ετήσιο φαινόμενο στον Καναδά όπου βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα στον κόσμο δάση. Ειδικοί στο κλίμα λένε πως οι αυξανόμενες θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει σε ξηρότητα τα δάση και αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Φυσικών Πόρων δήλωσε σήμερα πως 69 νέες πυρκαγιές έχουν αναφερθεί στη διάρκεια της νύχτας στον Καναδά, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 955.

📍 Ontario ,Canada 🇨🇦



There are roughly 180 to 200 active wildfires burning across Ontario, with approximately 60 to 69 classified as completely OUT OF CONTROL.



The fires have impacted over 600,000 hectares (6,000 km2) of land.



#Canada #Ontario #Wildfires #Incendio… pic.twitter.com/HCDlz7Ou1s Advertisement July 16, 2026

Συνολικά η περιοχή που έχει καεί μέχρι τώρα φθάνει σχεδόν τα 11.000 τετραγωνικά μίλια (28.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα) πολύ κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας. Όμως οι άνεμοι μετέφεραν τον καπνό νότια των συνόρων, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν έκτακτα δελτία για την ποιότητα του αέρα και προειδοποιήσεις για την υγεία σε τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέχρι τις 8.00 π.μ. ET (15:00 ώρα Ελλάδας) ο ιστότοπος AirNow της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ χαρακτήριζε την ποιότητα του αέρα «ανθυγιεινή» σε μια περιοχή πoυ περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, μεγάλο μέρος της Βιρτζίνια και όλο το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και την Ουάσινγκτον.

Τμήματα της ανατολικής Πενσιλβάνια, περιλαμβανομένου του Πίτσμπουργκ, χαρακτηρίζονταν «πολύ ανθυγιεινά». Το AirNow προβλέπει ότι η ποιότητα του αέρα σε εκείνες τις περιοχές θα βελτιωθεί στη διάρκεια της ημέρας.

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Ο καπνός από τις φωτιές στον Καναδά θα έχει μόνο ελάχιστη επίδραση στον αυριανό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα διεξαχθεί στο New York New Jersey Stadium, προέβλεπε την Παρασκευή το AccuWeather.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στην ακαταλληλότητα, όπως τη χαρακτήρισε, της καναδικής δασικής διαχείρισης για τον καπνό και είπε ότι θα προσθέσει το «ανυπολόγιστο κόστος» της αντιμετώπισης της μόλυνσης στους υφιστάμενους δασμούς σε καναδικά προϊόντα.

Μετά τα σχόλια του Τραμπ, η Ολσέφσκι δήλωσε πως ο Καναδάς έχει επενδύσει 12 δισεκ. δολάρια Καναδά (8,56 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ) στη δασική βιωσιμότητα και στην πρόληψη πυρκαγιών από το 2020, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με όλο και περισσότερο ξηρές, θερμές μετεωρολογικές συνθήκες.

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