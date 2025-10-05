Ο 27χρονος Λαγιονέλ Ραμίρεζ Κολλάδο αγνοούνταν για τρεις μέρες από το βράδυ της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, όταν μια νυχτερινή έξοδος με φίλους στις ακτές του Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα στα Κανάρια Νησιά, εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής με σκάφος, το τζετ σκι του Κολλάδο έπεσε στη θάλασσα. Ο ίδιος βούτηξε για να καταφέρει να το προλάβει και στη συνέχεια, επιχείρησε να επιστρέψει μόνος του στην αποβάθρα Castillo del Romeral. Ωστόσο, το τζετ σκι παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να μείνει ακυβέρνητος στην μέση της θάλασσας.

Advertisement

Advertisement

Οι φίλοι του, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν επέστρεψε στο σημείο συνάντησης, ειδοποίησαν τις αρχές γύρω στις 11 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων και των ρευμάτων, τα οποία τον παρέσυραν στη θάλασσα, όπου και παρέμεινε για τρεις ολόκληρες ημέρες πάνω στο τζετ σκι, χωρίς καμία δυνατότητα πλοήγησης.

🔴📹 | Así fue el momento en que el avión de @salvamentogob encontró con vida a Layonel Ramírez a bordo de su moto acuática.



La reacción de su madre en @laradiocanaria: "Solo quiero correr a abrazarlo y besarlo".



📻 #LaAlpispaLRC

📡 https://t.co/Rkqwj1bDAm pic.twitter.com/83fn0X27Sm October 1, 2025

Ξεκίνησε αμέσως μια εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περιπολικά σκάφη, ελικόπτερα και ομάδες έρευνας από την ξηρά, ενώ παράλληλα η οικογένεια και οι φίλοι του απηύθυναν δημόσιες εκκλήσεις για βοήθεια.

Τελικά, το μεσημέρι της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου, εντοπίστηκε ζωντανός, προσπαθώντας να κάνει σήμαρα και νοήματα μέσα από την θάλασσα. Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο με σκάφος και λίγο αργότερα τον μετέφεραν στην ξηρά, όπου τον υποδέχθηκαν ανακουφισμένοι οι δικοί του άνθρωποι.

«Πέρασε πολύ δύσκολα αλλά ήξερε ότι θα τον έσωζαν», δήλωσαν οι συγγενείς του νεαρού τον οποίο οι αρχές βρήκαν χωρίς ρούχα, αφυδατωμένο και με εγκαύματα από τον ήλιο.

Ο Κολλάδο βρέθηκε 16 ναυτικά μίλια (περίπου 30 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά της Γκραν Κανάρια και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αργκινεγκίν, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Advertisement

Momento de la llegada de la Guardamar Urania al lugar en que fue localizado el rescatado por el avión Sasemar 103 pic.twitter.com/nznvXMMZof — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) October 2, 2025

Η οικογένειά του, αν και ανακουφισμένη από την επιβίωσή του, εξέφρασε την απογοήτευσή της για την πορεία της επιχείρησης διάσωσης, την οποία επέκρινε για την απουσία ερευνών κατά τη διάρκεια της νύχτας και για την υπερβολική επικέντρωση σε περιοχές κοντά στην ακτή, παρά τις καιρικές συνθήκες και τις εύλογες ανησυχίες τους, που τελικά επαληθεύτηκαν από το σημείο όπου βρέθηκε.

Επιπλέον, οι αρχές είχαν αρνηθεί να επιτρέψουν τη συμμετοχή εθελοντικών ιδιωτικών σκαφών για λόγους ασφαλείας.

Advertisement

Η μητέρα του, Νατιβιδάδ Κολλάδο, ανέφερε πως το διαισθανόταν ότι όλα θα πάνε καλά. «Το ήξερα. Ο γιος μου κρατιόταν από τη μηχανή και η μηχανή τον έσωσε», δήλωσε συγκινημένη.

Με πληροφορίες από ABC Canarias, Canarias7

Advertisement