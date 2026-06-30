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Νέες συζητήσεις έχουν προκαλέσει δηλώσεις της Κάρα Ντελεβίν, η οποία αναφέρθηκε σε στενή σχέση που είχε στο παρελθόν με την Άμπερ Χερντ, επαναφέροντας στο προσκήνιο φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια.

Η Ντελεβίν, μιλώντας σε podcast, ανέφερε ότι οι δυο τους ήταν κοντά για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι η επαφή τους έγινε πιο περίπλοκη την περίοδο που η Χερντ βρισκόταν στη διαδικασία διαζυγίου με τον Τζόνι Ντεπ, κάτι που έδωσε νέα τροφή στη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σχέση τους.

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Σε προηγούμενες τοποθετήσεις της, η Κάρα Ντελεβίν είχε μιλήσει γενικότερα για τις προσωπικές της εμπειρίες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές τη βοήθησαν να κατανοήσει καλύτερα τη σεξουαλικότητά της, τονίζοντας ότι οι σχέσεις και οι στενοί δεσμοί δεν έχουν πάντα ξεκάθαρες ταμπέλες ή εύκολους χαρακτηρισμούς. Οι δηλώσεις αυτές είχαν ήδη τραβήξει την προσοχή, καθώς άφηναν ανοιχτό το πεδίο για διαφορετικές ερμηνείες.

Παράλληλα, επανέρχονται στο φως παλαιότερες φήμες που είχαν συνδεθεί με ένα υποτιθέμενο «ερωτικό τρίγωνο» ανάμεσα στην Άμπερ Χερντ, τον Έλον Μασκ και την Κάρα Ντελεβίν, το οποίο είχε συζητηθεί έντονα το 2020 μέσα από καταθέσεις και μαρτυρίες που είχαν δει τότε τη δημοσιότητα.

Οι αναφορές εκείνης της περιόδου έκαναν λόγο για μια νύχτα στο Λος Άντζελες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τη φύση των σχέσεων ή για το τι ακριβώς συνέβη, με τις πληροφορίες να παραμένουν αντικρουόμενες και βασισμένες σε ισχυρισμούς τρίτων.