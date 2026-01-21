Στην 7η κατάσχεση τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην Καραϊβική. Όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom) πρόκειται για το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Sagitta.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 Advertisement Advertisement January 20, 2026

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση κατάσχεσης του τάνκερ Sagitta. Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα βίντεο 20 δευτερολέπτων στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της κατάληψης του δεξαμενόπλοιου.

Επίσης στην ανάρτηση τονίζεται ότι οι «αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επισημαίνουν ότι, καθώς η κοινή στρατιωτική δύναμη επιχειρεί στο Δυτικό Ημισφαίριο, η ασφάλεια του αμερικανικού λαού παραμένει ύψιστη προτεραιότητα».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters